Sie spielten Teds Kinder in How I Met Your Mother: Das machen die beiden Stars heute

Als Kinder von How I Met Your Mother-Protagonist Ted hörten sie dessen Lebensgeschichte an. Aber was machen deren Darsteller:innen Lyndsy Fonseca und David Henrie heute?

Wenn über den Sitcom-Hit How I Met Your Mother gesprochen wird, fallen unweigerlich die Namen der Hauptfiguren Ted, Barney, Robin, Lily und Marshall. Von Penny und Luke wird in diesem Zusammenhang aber vermutlich seltener die Rede sein. Dabei tauchen die beiden Charaktere in insgesamt 65 Episoden der Comedy-Serie auf und werden damit nur von den erwähnten fünf Fanlieblingen übertroffen.

Ihre Rollennamen sind zwar weniger geläufig, doch bei Penny und Luke handelt es sich natürlich um die Kinder von Ted Mosby, die sich über neun Staffeln hinweg die Lebens- und Liebesgeschichte ihres redseligen Vaters anhören mussten.

Fun Fact: Im wahren Leben bewiesen die Darsteller:innen Lyndsy Fonseca und David Henrie ebenfalls Durchhaltevermögen, da all ihre Szenen bereits im Voraus gedreht wurden und die beiden Jungstars demzufolge das Mutter-Geheimnis von How I Met Your Mother von Anfang an kannten und neun Jahre lang für sich behalten mussten.

An der Heimlichtuerei sind sie aber selbstverständlich nicht zugrunde gegangen. Stattdessen haben Fonseca und Henrie ihre jeweiligen Karrieren abseits von HIMYM vorangetrieben und sind auch heute noch vor der Kamera aktiv.

Lyndsy Fonseca drehte mit Aaron Taylor-Johnson und Horror-Meister John Carpenter

Auch nach ihren abgedrehten Szenen für HIMYM füllte Fonseca ihr Karriere-Portfolio weiter fleißig mit Serien-Auftritten. So wirkte sie gleich in mehreren Episoden der TV-Hits Desperate Housewives, Big Love, Marvel's Agent Carter und zuletzt 9-1-1: Lone Star mit. Darüber hinaus gehörte sie zur Stammbesetzung des für zwei Emmys nominierten Serien-Remakes Nikita, in dem sie in allen 73 Folgen als Doppelagentin Alex Udinov zu sehen war.

Ihre bisher bekannteste Filmrolle absolvierte sie in der actionreichen Comic-Adaption Kick-Ass und deren Fortsetzung als Katie Deauxma, der Freundin des von Aaron Taylor-Johnson gespielten Titelhelden. Weitere Filmparts übernahm Fonseca u. a. in der Zeitreise-Komödie Hot Tub, in John Carpenters Horror-Thriller The Ward und dem Musik-Biopic Spinning Gold.

Zuletzt stand die gebürtige Kalifornierin für den Spinnen-Horror Don't Move vor der Kamera, der sich aktuell noch in der Postproduktion befindet.

HIMYM-Sohn David Henrie ist ein Disney-Star

David Henries Schauspiellaufbahn ist eng mit dem Disney-Konzern verknüpft. Nachdem er schon Mitte der 2000er-Jahre eine wiederkehrende Gastrolle in der Serie Raven blickt durch auf dem Disney-Channel innehatte, wurde er kurz darauf für dessen Fantasy-Sitcom Die Zauberer vom Waverly Place als Hauptdarsteller neben Selena Gomez besetzt. Er spielte darin ihren Serienbruder Justin Russo, der magische Kräfte besitzt.

2024, zwölf Jahre nach dem Ende der Serie, schlüpfte er für den Nachfolger Die neuen Zauberer vom Waverly Place erneut in diese Rolle. Die erst kürzlich bestellte zweite Staffel der Serie stellt nach aktuellem Stand sein einziges Projekt als Schauspieler in nächster Zeit dar. Zuvor gehörte Henrie unter anderem zum Cast von Filmen wie Kindsköpfe 2, Der Kaufhaus Cop 2 und Reagan.

Doch nicht nur vor der Kamera, sondern auch als Regisseur ist der 35-Jährige tätig. Das von ihm inszenierte Fantasy-Abenteuer Monster Summer mit Mel Gibson und Mason Thames startet hierzulande am 19. Juni 2025 in den Kinos.

