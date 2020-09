Tenet-Start ist schuld: Wonder Woman 1984-Termin wackelt wieder

Tenet ist jetzt auch in den US-Kinos gestartet. Aufgrund der schwierigen Corona-Situation in den Staaten ist der Start von Wonder Woman 1984 aber wieder gefährdet.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich Warner Bros. zu einer riskanten Strategie für die Veröffentlichung von Tenet entschieden. Der neue Blockbuster von Christopher Nolan wurde nicht weltweit zeitgleich in die Kinos gebracht, sondern zuerst in europäischen Ländern, in denen genügend Lichtspielhäuser schon wieder geöffnet sind.

Seit einer Woche läuft Tenet jetzt auch in US-Kinos. Die derzeitige Situation könnte sich jedoch noch auf einen anderen kommenden Blockbuster des Studios auswirken. Der Kinostart des DC-Sequels Wonder Woman 1984 ist momentan wieder in Gefahr.



Hier könnt ihr den aktuellen Wonder Woman 2-Trailer schauen

Wonder Woman 1984 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Tenet-Start könnte zu Wonder Woman 1984-Verschiebung führen

In Europa hat Nolans neuer Film nach dem Start sogar die finanziellen Erwartungen des Studios übertroffen. In den USA ist die Lage momentan aber noch etwas komplizierter. Hier ist Tenet mit einem Einspielergebnis von 20 Millionen Dollar übers erste Wochenende solide angelaufen, wobei die Zahlen noch nicht sehr aussagekräftig sind.

Das Problem ist, dass die Kinos in den wichtigen Städten Los Angeles und New York wohl erst Ende September oder Anfang Oktober wieder geöffnet werden sollen. Eine Entwicklung, die Warner Bros. laut Deadline dazu bewegen könnte, den Kinostart von Wonder Woman 1984 nochmal zu verschieben.

Momentan ist der Termin der DC-Fortsetzung in den USA für den 2. Oktober 2020 (bei uns einen Tag früher) festgesetzt. Da Warner Bros. für Tenet aber eine Art Langzeit-Strategie entwickelt hat, durch die Nolans Film länger als üblich in Kinos laufen und so eher über einen breiteren Zeitraum Einnahmen generieren soll, könnte Wonder Woman 1984 Tenet gewissermaßen im Weg stehen.

Wonder Woman 1984-Verschiebung würde sicher auch Dune betreffen

Wie Deadline in Erfahrung gebracht haben will, soll Warner Bros. momentan noch überlegen, ob der DC-Film von Patty Jenkins auf November oder Dezember verschoben wird. Die Entscheidung könnte den ganzen Kinoplan des Studios nochmal wie eine Kettenreaktion durcheinanderschütteln.

Da der ebenfalls von Warner Bros. vertriebene Dune auch Mitte Dezember ins Kino kommen soll, könnte der Science-Fiction-Blockbuster dadurch ins Jahr 2021 verschoben werden.

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zu Dune anschauen

Die endgültige Entscheidung des Studios dürfte wohl in Kürze fallen. Da der Kinostart von Wonder Woman 1984 nicht mal mehr einen vollen Monat entfernt ist, rechnen wir schon bald mit finalen Infos zur Entscheidung von Warner Bros.

