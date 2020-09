Wonder Woman 1984: FSK bestätigt Laufzeit des DC-Blockbusters

Wonder Woman 1984 wurde von der FSK mit einer Altersfreigabe für Deutschland geprüft. Das Siegel der Prüfbehörde bestätigt auch endgültig die Laufzeit des DC-Films.

Noch etwas weniger als einen Monat müssen sich DC-Fans gedulden, bis Wonder Woman 1984 in den Kinos startet. Die bisherigen Trailer vermittelten schon einen guten Eindruck von der Fortsetzung, in der Regisseurin Patty Jenkins die Geschichte mitten in die poppigen 80er-Jahre verlegt.

Coole Wonder Woman-Tasche bei Amazon Zum Deal Für Fans

Jetzt wurde der Blockbuster auch von der FSK geprüft und bekam seine deutsche Altersfreigabe, die nicht allzu überraschend ausgefallen ist. Interessanter ist da schon die offizielle Laufzeit des Films, die durch die Prüfbehörde jetzt nochmal bestätigt wurde.

Hier könnt ihr noch den neusten Wonder Woman 1984-Trailer schauen

Wonder Woman 1984 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wonder Woman 1984 kommt mit Überlänge ins Kino

Laut Schnittberichte wurde das Wonder Woman-Sequel von der FSK geprüft und bekam eine Altersfreigabe ab 12 Jahren . Auch der erste Teil erhielt bereits dieselbe Altersfreigabe. Daneben bestätigt die FSK-Prüfung von Wonder Woman 1984 auch die finale Laufzeit des Films.

Während in letzter Zeit schon Berichte im Netz kursierten, dass Teil 2 ganze 2,5 Stunden lang sein soll, wird diese Länge durch die Freigabebescheinigung der FSK bestätigt. Darauf ist zu lesen, dass Wonder Woman 1984 genau 151 Minuten und 25 Sekunden lang sein wird. Damit übertrifft Patty Jenkins die sowieso schon recht üppige Laufzeit von Teil 1 mit 140 Minuten nochmal um über 10 Minuten.

Neben Gal Gadot als Superheldin wird in Wonder Woman 1984 auch Chris Pine als Steve Trevor zurückkehren. Wie seine Figur, die sich im Vorgänger heldenhaft für Diana geopfert hat, von den Toten aufersteht, ist aber noch nicht genau bekannt.

Sehr wahrscheinlich hat aber Pedro Pascals Figur Maxwell Lord etwas damit zu tun. Zum großen Bösewicht des DC-Sequels gesellt sich noch Kristen Wiig als Barbara Ann Miverva, besser bekannt als spätere Schurkin Cheetah.



Im Video ranken wir die spannendsten DC-Projekte der Zukunft

The Batman und die Zukunft vom DC im Ranking | Von Snydercut bis Wonder Woman

Falls Warner Bros. seinen Veröffentlichungsplan wegen der Corona-Pandemie nicht noch kurzfristig verändert, startet Wonder Woman 1984 am 1. Oktober 2020 bei uns im Kino.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

Was erwartet ihr euch von Wonder Woman 1984?