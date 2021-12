The Batman mit Robert Pattinson: Neuer Trailer verspricht den "besten Batman-Film aller Zeiten"

In wenigen Monaten startet The Batman mit Robert Pattinson im Kino und wie der neue Trailer zeigt, spielt neben Bösewicht Riddler auch Catwoman eine größere Rolle im "besten Batman aller Zeiten".

Batman und der Riddler verbringen ihre Freizeit im dusteren Gotham mit Video-Calls, doch das ist nur eine Fußnote im aufreibenden neuen Trailer für den DC-Blockbuster The Batman. Denn das Video für den womöglich "besten Batman aller Zeiten" legt den Fokus auf die Beziehung des Fledermausmannes (Robert Pattinson) mit Catwoman (Zoë Kravitz), die Nahkampf-Einlagen und knisternde Chemie in sich vereint.

Schaut euch den neuen Trailer für The Batman hier an:

The Batman The Bat And The Cat - Trailer (English) HD

Welche Erkenntnisse finden sich in dem Trailer für The Batman?

Auch fast zwei Jahre nach Veröffentlichung des ersten Videos zu The Batman liefern die Trailer für das Detektiv-Abenteuer noch frische Einsichten. Darunter ist diesmal:

Ein erster Auftritt der Figur Bella Reál (Jayme Lawson), die Bruce Wayne vorhält, zu wenig für Gotham zu tun.

Ein ausführlicherer Einblick in die Verfolgungsjagd von Batman und Oswald Cobblepot/Pinguin (Colin Farrell).

Der Riddler (Paul Dano) schickt seine Rätsel per FaceTime an Batman und falls uns der Schnitt nicht in die Irre führt, scheint er seinen wahren Namen Bruce Wayne zu kennen.

zu kennen. Selina Kyle ist eine crazy cat lady, aber das wissen wir spätestens seit Michelle Pfeiffers Auftritt in Batman Returns.

Die Hinweise auf dunkle Geheimnisse der Wayne-Familie verdichten sich.

Die Macher wollen den "besten Batman-Film aller Zeiten" vorlegen

Das Team hinter The Batman hat sich große Ziele gesteckt und falls die Ambition nicht aus jedem Bild des Trailer tropft (was sie tut), wird das nochmal durch Interview-Aussagen unterstrichen. Gegenüber Empire erklärte Produzent Dylan Clark kürzlich:

Ich hab zu [The Dark Knight-Regisseur] Chris Nolan ganz direkt gesagt: 'Hör mal, wir versuchen hier den besten Batman zu machen, der jemals gedreht wurde, und wir versuchen dich zu schlagen.'

Wann kommt The Batman ins Kino?

Wie Filmemacher einander schlagen können (Finanziell? Mit Hilfe des Durchschnitts bei Rotten Tomatoes?) bleibt in den Details unserer Fantasie überlassen. Die Trailer für The Batman versprechen auf jeden Fall, was schon etwas heißen muss, wenn wir bedenken, wie oft das Batman-Universum in den letzten 20 Jahren im Kino besucht wurde.

Ob der Film dem Anspruch der Macher gerecht wird, erfahren wir in wenigen Monaten. The Batman startet am 3. März 2022 in den deutschen Kinos. Regie führt Matt Reeves (Planet der Affen: Revolution). Neben Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Colin Farrell und Paul Dano spielen Andy Serkis (Alfred) und Jeffrey Wright (Jim Gordon) in dem DC-Blockbuster mit.

Inspiration für The Batman: Batman-Comic The Long Halloween bei Amazon *

Podcast für DC-Fans: Wie gut ist der Snyder-Cut von Justice League?

Die Justice League erstrahlt im neuen Gewand im sogenannten Snyder-Cut. Jahrelang bemühten sich Fans um die originale Schnittfassung des DC-Blockbusters von Zack Snyder. Jetzt streamt Zack Snyder's Justice League in Deutschland.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge von Streamgestöber beantworten wir die Frage, ob sich der vierstündige DC-Film lohnt. Wie viele Änderungen gibt es, was hat es mit dem seltsamen Bildformat auf sich und bereichert der umstrittene Epilog den Superheldenfilm? All das und mehr erfahrt ihr im Podcast.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.