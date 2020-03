The Batman mit Robert Pattinson: Neues Batmobil auf ersten Bildern enthüllt

Nach ersten Aufnahmen von Robert Pattinson im Superhelden-Anzug hat The Batman-Regisseur Matt Reeves neue Bilder veröffentlicht. Diesmal ist das neue Batmobil zu sehen.

Mittlerweile ist die Produktion zum neuen Batman-Film mit Robert Pattinson in vollem Gange. Während Infos zur Handlung immer noch nicht konkret bekannt gemacht wurden, dringen immer wieder kleinere Schnipsel zum kommenden DC-Blockbuster an die Öffentlichkeit.

So durften Fans durch erste Kameratest-Aufnahmen zuletzt schon einen Blick auf Pattinson im Batman-Anzug werfen. Jetzt hat The Batman-Regisseur Matt Reeves laut Variety nachgelegt. Über Twitter veröffentlichte er weitere Bilder zum Film, auf denen das neue Batmobil zu sehen ist.

Schaut euch das neue Batmobil aus The Batman an

Drei neue Bilder teilte Matt Reeves auf Twitter, die das Batmobil in voller Pracht zeigen. Daneben ist außerdem wieder Robert Pattinson zu sehen, der sich in voller Superhelden-Montur zeigt:

Das Fahrzeug des Dunklen Ritters wird im schnittigen Muscle Car-Design präsentiert, das mit einem nicht zu übersehenden Heckmotor aufgemotzt wurde. Von den bisherigen Entwürfen des Batmobils vergangener Batman-Filme unterscheidet sich das Fahrzeug von Pattinsons Superheld deutlich.

Über die genaue Handlung von The Batman sind bisher nur grobe Hinweise bekannt. So soll die Geschichte des deutlich jüngeren Batmans im Noir-Stil erzählt werden und die Fähigkeiten des Dunklen Ritters als Super-Detektiv hervorgehoben werden. Dabei treten mehrere bekannte Bösewichte wie der Pinguin und der Riddler auf.

The Batman - Alle Infos zum kommenden DC-Film mit Robert Pattinson

In Deutschland startet The Batman am 24. Juni 2021 im Kino.

Wie findet ihr das Aussehen des neuen Batmobils in The Batman?