The Big Bang Theory sollte erst eingestampft werden – Kaley Cuoco hat die Sitcom gerettet

The Big Bang Theory ist eine der erfolgreichsten Sitcoms überhaupt. Aber am Anfang stand die Serie vor einem großen Problem, das nur Kaley Cuoco als Penny lösen konnte.

Der spätere Glanz lässt die Mühen des Anfang manchmal absurd wirken. Das gilt auch für The Big Bang Theory. Die Sitcom um zwei junge Wissenschaftler und ihre Nachbarin Penny (Kaley Cuoco) feierte gigantische Erfolge und besitzt Kultstatus. Aber am Anfang stand die Serie vor dem Aus: Zwei Parteien vor der Kamera verstanden sich nämlich nicht.

Kaley Cuoco rettete The Big Bang Theory: Ein anderer Star sollte zuerst Penny spielen

Cuoco ist als Penny mittlerweile international bekannt. Vor ihr wollte The Big Bang Theory-Showrunner Chuck Lorre allerdings Amanda Walsh (Disturbia) in der Rolle besetzen. Wie er Entertainment Weekly 2022 verriet, hatten die zwei männlichen Hauptdarsteller Jim Parsons und Johnny Galecki aber keine gute Chemie mit ihr vor der Kamera. Das zeigte sich insbesondere in einer eigens produzierten Pilotfolge, die beim Testpublikum durchfiel. Das war ein Riesenproblem.

Im US-amerikanischen Medienbetrieb werden pro Jahr unzählige Serien wegen einer enttäuschenden Pilotfolge abgesetzt, bevor sie das reguläre Publikum überhaupt zu sehen bekommt. The Big Bang Theory schrammte offenbar nur knapp an einem solchen Schicksal vorbei. Der US-Sender CBS ließ sich besänftigen ... und der Schlüssel war Kaley Cuoco.

"Cuoco kam an Bord und entpuppte sich als die fehlende Zutat", erklärte die ehemalige CBS-Chefin Nina Tassler in einem Interview, aus dem The Direct zitiert. "Chuck und [Co-Showrunner] Bill Prady lieferten das Drehbuch und der Rest ist Geschichte."

Slashfilm zitiert darüber hinaus den damaligen Warner-Chef Peter Roth, der Cuoco mit allen Mitteln in die Serie holen wollte: "Ich flehte Kaleys Team an. Alles im zweiten Piloten war darauf ausgelegt, Kaley die Rolle von Penny schmackhaft zu machen. Sie war genau das, was wir brauchten." Wie Cuoco bereits enthüllte, war Walshs Penny eine ganz andere Person, düsterer, trauriger.

Ihre Neubesetzung verwandelte The Big Bang Theory erst in die Hit-Serie, als die sie heute Millionen von Fans feiern. Kaley Cuoco und ihre Figur haben die Sitcom also tatsächlich gerettet.