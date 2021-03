The Blacklist Staffel 8 vernichtet mit nur einem flüchtigen Satz die beliebteste Reddington-Theorie

The Blacklist Staffel 8 spannt uns weiterhin ungnädig auf die Folter, wer Reddington tatsächlich ist. Jetzt kanten sie die beliebteste Fan-Theorie endgültig raus.

Wir können die ersten zehn Folgen von The Blacklist Staffel 8 bereits hierzulande in Deutschland auf Englisch bei Amazon streamen. Doch auch in der 8. Staffel hält Reddington erbarmungslos an seinen großen Geheimnissen fest.

In einem Nebensatz der Folge Chemical Mary geht die beliebteste Theorie zugrunde: Red ist definitiv nicht Liz' Vater.



So zerstört The Blacklist Staffel 8 die große Red-Liz-Hoffnung

Ja, Red hatte Liz gegenüber vor vielen Jahren bereits die Vaterschaft verneint. Allerdings haben ihm das die allermeisten Fans bis heute nicht geglaubt. Ja, Red lügt angeblich nie, aber ...

© NBC The Blacklist

Damals glaubten alle, er sei der wahre Reddington und vielleicht meinte er nicht "Nein (ich bin nicht dein Vater)", sondern "Nein (ich bin nicht Reddington, den du für deinen Vater hältst)".

So genau können wir es bei Reddington nie wissen, da er sich immer, wirklich immer, eine oder mehrere Hintertüren offen hält. In Staffel 8, Folge 7 namens Chemical Mary jedoch verneint er seine Vaterschaft von Liz in einem vertrauten Rahmen. Nur Dembe ist anwesend und in einem beiläufigen Kommentar meint Red:

Naja, ich bin ja nicht ihr Vater ...

Hier könnt ihr euch den Ausschnitt ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Setting der erneuten Verneinung seiner Vaterschaft gegenüber Liz macht es für mich offiziell: Der aktuelle Reddington (James Spader) ist nicht der biologische Vater von Elizabeth.

Natürlich gibt es immer noch das erwähnte Hintertürchen, dass er sich nicht als Vater sieht, weil er sie nicht erzogen hat und trotzdem der biologische Vater ist. An diesem Punkt der Serie wäre eine derartig verschwurbelte Enthüllung allerdings auch nicht mehr das Gelbe vom Ei.

Red als Liz' Vater: Warum die The Blacklist-Theorie so extrem beliebt ist

Die beiden größten Fragen der Serie sind aktuell:

Wer ist James Spaders Raymond Reddington wirklich?

Wer ist Elizabeth Keens Vater?

Klarerweise wollen wir Fans diese Antworten miteinander verbinden. Reddingtons gesamter Habitus lässt auf eine innige Liebe und einen enormen Beschützerinstinkt gegenüber Elizabeth Keen schließen. Dass er ihr Vater ist, ist dabei einfach die naheliegendste und logischste Erklärung.

Immer wieder finden sich Umfragen unter Hardcore-Blacklist-Fans und die Vaterschafts-Theorie steht stets ganz oben. Sei es meine eigene Umfrage auf Twitter:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Oder eine Umfrage zum selben Thema bei US-Fans auf Reddit :

© Reddit Umfrage bei Reddit

Die überwiegende Mehrheit stimmt dafür, dass Red Liz' Vater ist. Die Versessenheit darauf liegt also einerseits an der Eindeutigkeit seiner väterlichen Hingabe zu ihr. Andererseits aber auch an dem Mangel an Alternativen.

Niemals würden wir uns auf eine so billige Enthüllung einlassen, dass er ihr Onkel sei. Eine weitere beliebte Theorie ist tatsächlich, dass Reddigton in Wahrheit Katarina Rostova und somit die Mutter von Liz ist. Alles andere als ein Verwandtschaftsverhältnis wirkt ab diesem Punkt in der Serie einfach abwegig.

Warum sollte Reddington sonst ausgerechnet Elizabeth als einzige Person auf der Welt tödlichen Verrat durchgehen lassen? Wir müssen uns bis zur Auflösung leider an die spärlichen Hinweise klammern, die wir bisher zu Reddingtons Identität bekommen haben.

Die neuen Folgen von The Blacklist Staffel 8 erscheinen jeden Freitag oder kurze Zeit danach bei Amazon.

