The Blacklist Staffel 8: Aufwühlender Abschied von totem Star bringt sogar Reddington an seine Grenzen

In der 8. Staffel nimmt The Blacklist herzergreifend Abschied vom plötzlich verstorbenen Schauspieler Clark Middleton. Der Abschied hat es nicht nur für Red in sich.

The Blacklist liefert in der aktuellen Staffel 8 eine der besten Folgen der Serie. Es ist ein wundervoll umgesetzter Abschied des am 4. Oktober 2020 sehr plötzlich verstorbenen The Blacklist-Stars Clark Middleton. Ihn lernten wir über viele Staffeln hinweg als Reddingtons genialen Aufspürer Glen kennen.

Auch in der Serie ist Glen tot und Red muss seine bizarren letzten Wünsche erfüllen. Vor allem bei der Abschiedsrede bleibt kein Auge trocken, schon gar nicht bei Reddington.

Staffel 8: The Blacklist und Red übertreffen sich in der Abschiedsfolge selbst

In The Wellstone Agency, der 6. Folge der 8. Staffel The Blacklist, bekommt Reddington einen Anruf von Glens Mutter. Sie erzählt vom überraschenden Tod ihres Sohnes. Auch in der Serie ist Glen wie der Schauspieler Clark Middleton an den Folgen des West-Nil-Fiebers gestorben. Die Autor*innen halten bereits hier nicht hinterm Berg, dass die Folge auch eine Hommage an dem Schauspieler und nicht nur an seine Figur ist.

© NBC The Blacklist: Red und Glen

Was die Folge so genial macht, ist Reddingtons Ohnmacht gegenüber den beiden letzten Wünschen von Glen. Glen war ihm zu wichtig, als dass er sie ausschlagen kann. Zum einen muss er den amerikanischen Musik-Star Huey Lewis (!) zur Beerdigung schaffen, da Glens Mutter glaubt, Glen sei seine Muse gewesen. Und die Asche soll an der Freiheitsstatue verstreut werden.

Noch niemals in der Geschichte von The Blacklist war Reddington etwas so peinlich, wie Huey Lewis zu Glens Beerdigung zu bitten. Da Reds Name offenbar auch in der Musikbranche eine große Nummer ist, erscheint Huey Lewis (gespielt von Huey Lewis) wirklich auf der Beerdigungsparty. Die übrigens an Glens Arbeitsplatz stattfindet.

© NBC The Blacklist: Der echte Huey Lewis bei Glens Beerdigungsparty

Noch herzergreifender wird es am Ende der Folge, wenn Red eine beeindruckende Abschiedsrede hält.

In Reds herzergreifender Abschiedsrede spricht James Spader aus ihm

The Blacklist Staffel 8: Die vollständige Abschiedsrede von Reddington an Glen

Reddingtons Abschied von Glen ist natürlich zugleich der Abschied von Red-Darsteller James Spader und dervon ihrem Kollegen Clark Middleton. Das lässt James Spader bei jedem Satz in seiner ergreifenden Abschiedsrede durchsickern. Nicht unbedingt mit seinen Worten, aber mit seiner Mimik.

Reddingtons Rede gibt es bisher nur auf Englisch ohne Untertitel. Wir haben sie euch übersetzt:

Glen war so viele verschiedene Sachen. Sohn, Beamter, stolzes Mitglied des Spare-Me-Bowling-Teams, zweimal Vizemeister beim Southern Regional Tournament. Und ein großartiger Aufspürer. Aber er war so viel mehr als das. Glen war ärgerlich, beleidigend, so fordernd. Er war ein Hedonist, Chauvinist, Lügner, Betrüger, aber eine Sache war er nicht: ängstlich.

Zur Hälfte der Rede scheint es langsam eine Ode von The Blacklist an Clark Middleton zu werden.

Glen war nie ängstlich. Er hatte keine Angst vor Freundschaft, Romanzen, schlechten Witzen und Lachen. Er hatte nie Angst vor guter Laune und schlechtem Timing, oder Konsequenzen, vor unmöglichen Aufgaben oder Gefahren und er hatte niemals Angst vor mir. Egal wie unfair oder hart Glens Leben war, Glen liebte das Leben im Gegenzug.

© NBC The Blacklist: Glen

Der ergreifende Abschluss der Rede rührt mich immer wieder erneut zu Tränen:

Er umarmte [das Leben] ohne jegliche Zurückhaltung, Reue oder Bedauern. Und das ist selten. Ich wünschte, mehr Leute wären so unerschrocken wie Glen. Das werde ich am allermeisten an ihm vermissen. Und ich hoffe, es dauert lange, bis meine Erinnerungen an ihn verblassen.

Passend zum Tod der extravaganten Rolle schüttet Reddington im Anschluss mit glasigen Augen seine Asche aus einer Restaurant-Tüte über Liberty Island, auf der die Freiheitsstatue steht.

Selten musste Reddington so sehr an seine Grenzen gehen, um etwas wahrzumachen und selten war er so verletzlich und traurig wie in dieser Episode der 8. Staffel. The Blacklist hat Clark Middleton herzergreifenden und -erwärmend Tribut gezollt.