The Blacklist-Frust: Fans regen sich über erneute Verlängerung auf - das ist der Grund

The Blacklist wurde überraschend früh um Staffel 9 verlängert, doch viele Fans freuen sich gar nicht darüber. Wir erklären, was es mit dem Frust des Publikums auf sich hat.

Achtung, Spoiler zu The Blacklist bis einschließlich Staffel 7: Satte 7 Staffeln The Blacklist gibt es in Deutschland bei Netflix zu streamen. In den USA liefen gerade erst die ersten Folgen von Staffel 8 und jetzt wurde eine Verlängerung um Staffel 9 bestätigt, berichtet Deadline .

Viele Fans von Reddington, Liz & Co. stehen der Verlängerung allerdings missmutig gegenüber und und fordern stattdessen etwas ganz anderes von The Blacklist.

The Blacklist-Verlängerung: Viele Fans wollen lieber Antworten zu Reddington

Bei einigen Fans von The Blacklist, Raymond Reddington und der charismatischen Krimi-Unterhaltung überwiegt erstmal die Freude über ein Verlängerung. Vor allem auf Twitter, wo der Account der Serie die Nachricht um Staffel 9 verkündete, gratulieren zahlreiche Fans.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Darunter mischen sich allerdings viele kritische Stimmen, die auf anderen Plattformen wie Reddit auch deutlich überwiegen: Viele Fans der ersten The Blacklist-Stunde wollen endlich die Auflösung auf die größte aller Fragen, die die Serie von Beginn an vorantreibt: Wer ist Reddington?

Zum Weiterlesen: Deshalb gibt es kein Corona in The Blacklist

Zusätzlich gibt es Dutzende kleinere Fragen, die uns (und sicherlich auch die Serien-Verantwortlichen) umtreiben.

Ein paar der aktuell wichtigsten The Blacklist-Fragen ohne Antworten:

Wer ist James Spaders Raymond Reddington wirklich?

Wer ist Liz' Vater?

Ist Katarina Rostova die, für die sie sich ausgibt?

Warum ist Liz so wichtig für Reddington?

Mein persönliches Interesse: Werden Keen und Ressler zu Kessler?

© NBC/Netflix The Blacklist: Wer ist Red wirklich?

Seit der 1. Staffel werden jedes Jahr nur kleine Brotkrümel verstreut und falls doch eines der vielen Geheimnisse gelöst wird, dann wird ein noch größeres Mysterium aufgeworfen. In Staffel 7 waren zudem für viele Fans die sprunghaften Entscheidungen von Liz Grund zur Aufregung.

Der Ausblick auf eine 9. Staffel verstärkt das Gefühl bei vielen Fans, dass sich die Auflösungen noch länger hinziehen werden.

Diese Reddit-Kommentare zu The Blacklist Staffel 9 liefern ein gutes Stimmungsbild:

"Ich glaube ein Großteil der Fans will, dass die Qual aufhört und die Serie endet. Ich bin an dem Punkt, an dem mir egal ist, wer Red ist. Die Prämisse so lange auszuleiern, hat eine großartige Serie zu einer lästigen Pflicht gemacht." ( eventhorizon130 )

"Schalten Sie nächste Woche ein, wenn es endlich Antworten gibt ... nein, gibt es doch nicht." ( jokerzwilde )



( ) "Für mich ist das eine schlechte Neuigkeit , weil wir dann in der 8. Staffel wahrscheinlich wieder keine Antworten bekommen." ( ChroSomnium )

( ) "Ich will Staffel 9! (...) Aber ich will, dass sie endlich alle Fragen von Liz beantworten ." ( Nda89 )

( ) "Sie tanzen immer noch um den heißen Brei wie früher. Als hätten sie Angst, die Serie wäre vorbei, wenn sie es enthüllen." ( judasgrenade )

© NBC/Netflix The Blacklist: Red und Liz

Oftmals geht die Kritik an der Serie auch mit Lob für James Spaders Schauspiel als einnehmender Raymond Reddington einher: "[James Spaders] Rücken muss wehtun, weil er den Rest des Casts all die Jahre mitgetragen hat." (bananasareappealing )

Mittlerweile ist es offensichtlich, dass die Autor*innen der Serie die große Enthüllung zum Serienfinale bringen wollen. Ansonsten hätten sie es bereits aufgelöst und eine neue Storyline angefangen. Damit schneiden sie sich allerdings ins eigene Fleisch, da die Lust auf die Warterei seit einigen Jahren stetig abnimmt.

Ist The Blacklist Staffel 9 dann das Ende der Serie?

Wir haben bereits eine ausführliche Theorie aufgestellt, wann und wie The Blacklist endet. Meine persönliche Lieblingsannahme ist, dass sie es bis Staffel 10 durchziehen.

© NBC/Netflix The Blacklist

Dann könnte The Blacklist nämlich rein rechnerisch alle bisherigen freien Plätze auf der titelgebenden Schwarzen Liste abarbeiten und mit Reddington selbst auf der Nummer 1 die Serie abschließen.

So könnt ihr Staffel 8 von The Blacklist in Deutschland schauen

Bis die 8. Staffel The Blacklist in Deutschland auf Deutsch bei Netflix erscheint, werden noch viele Monate vergehen. Derzeit sind 3 Folgen von von Staffel 8 in den USA erschienen, die ihr hierzulande bei Amazon einzeln oder im Staffelpass auf Englisch (ohne Untertitel!) kaufen könnt.

Es stehen bereits die ersten drei Folgen Roanoke (No. 139), Katarina Rostova (No. 3): Conclusion und 16 Ounces von der 8. Staffel zur Verfügung.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Auf welcher Seite steht ihr: Freut ihr euch über Staffel 9 oder wollt ihr endlich alle Antworten auf die The Blacklist-Fragen?