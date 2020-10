The Boys: Das brutale Finale lässt uns Staffel 3 entgegenfiebern

Mit Folge 8 findet die 2. Staffel The Boys ihren fulminanten Abschluss, der einen genialen Seitenhieb auf Marvel-Finales versteckt. Mehr dazu und einen Ausblick auf Staffel 3 gibt's im Recap zur Amazon Prime Video-Serie.

Die 2. Staffel von The Boys brachte uns Blut, Wahnsinn und Gewalt aber auch tiefe Einblicke in die Charaktere. Mit dem Finale ist nun ein niederschmetternder Höhepunkt erreicht. Kein epischer Fight auf grünen Marvel-Wiesen, sondern ein kurzer Blick zweier gebrochener Männer stellt selbst zerfetzte Wale und Nazi-Superhelden in den Schatten.

Showdown mit Superschurkin Stormfront: Marvel-Fans erblassen vor Neid

In Staffel 1 blickte The Boys darauf wie ein Multimillionen Dollar-Unternehmen Superhelden manipuliert. In Staffel 2 wurde diese Thematik anhand von Stromfront (Aya Cash) nun umgedreht und gezeigt, wie eine einzelne Person die Gesellschaft mit Angst und Hass manipuliert. Im Finale wird Stormfronts wahres Gesicht der Welt nun endlich offenbart.

© Amazon Prime Video The Boys: Stormfront zeigt ihr wahres Gesicht

Als A-Train herausfindet, dass sie für seinen Rauschmiss aus den Seven verantwortlich ist, lässt er Hughie (Jack Quaid) und Starlight (Erin Moriarty) die Akte mit all ihren Geheimnissen, die von der Kirche des Collective zusammengetragen wurden, zukommen. Die Boys locken Nazi-Thor in eine Falle, indem sie Fotos von ihr und ... Hitler (!?) an die Presse geben. Es kommt zum ultimativen Showdown auf einer Wiese, die den uninspirierten Kampffeldern aus dem MCU in Nichts nachsteht.

Der Marvel-Seitenhieb mündet in einem köstlichen "Girls Get it Done"-Moment, der die Female-Avengers-Szene aus Endgame vor Neid erblassen lässt. Während die männlichen Charaktere tatenlos zusehen, liefern sich Maeve, Starlight und Kimiko eine unerbittliche Prügelei mit Stormfront, die mindestens genauso witzig und kathartisch ist wie der finale Showdown mit Stuntman Mike aus Tarantinos Death Proof.

Stormfront ist unangefochten die MVP der 2. Staffel, die wie eine Bombe ins Leben der Figuren geworfen wurde und dabei überall Chaos stiftete. Während sie zu Beginn mit ihrer No-Bullshit-Attitüde begeisterte, wurde sie im Verlauf der Staffel mit ihren drastischen Alt-Right-Parolen ("Wir müssen uns vor dem White Genocide schützen!") zur gefeierten Hassfigur, die selbst Homelander in den Schatten stellt.

Homelander in Staffel 2: Aufstieg und Fall eines Superhelden-Vaters

Staffel 2 hat es geschafft aus dem manipulativen Super-Narzissten einen mehrschichtigen Charakter zu formen. Er verwandelt sich vom weinerlichen A-List Celebrity zu einer (wenn auch problematischen) Vaterfigur für Ryan, als dieser inmitten von Selfie-gierigen Fans eine Panikattacke erleidet und Homelander ihn beschützerisch aus der Masse heraus manövriert. Das folgende Vater-Sohn-Gespräch zeigt Homelander erstmals erwachsen und mitfühlend.

Umso gewaltiger wirkt schließlich der eine Moment, auf den die gesamte 2. Staffel hinausläuft: ein Wiedersehen zwischen Butcher und Homelander. Als die wahnsinnige Stormfront die Butchers konfrontiert und dabei sogar Becca tötet, entfesselt der kleine Ryan seine gesamte Wut und verstümmelt die Nazi-Schurkin bis zur Unkenntlichkeit. Und dann erscheint Homelander.

© Amazon Prime Video The Boys: Homelanders blutige Rache

Verschmiert von Gedärmen zerfetzter Vought-Soldaten schwebt Homelander direkt in den Scherbenhaufen seines Lebens. Seine einzige Chance auf Liebe liegt verkohlt und ohne Gliedmaßen auf dem Boden. Und Ryan, der letzte Teil seiner Menschlichkeit, ist für dieses Debakel verantwortlich. In diesem einen Moment scheint alles möglich. Entfesselt Homelander sein inneres Monster und tötet seinen eigenen Sohn oder kann er ihm vergeben?

The Boys bei Amazon Prime Video: Das Finale von Staffel 2 ist niederschmetternd

Doch dazu soll es gar nicht kommen, denn nicht Homelanders, sondern Ryans Entscheidung steht in der bisher besten Szene der gesamten Serie im Fokus. Erneut stehen sich im Finale die beiden Feinde Billy Butcher und Homelander gegenüber. Karl Urban und Antony Starr spielen die zwei gebrochenen Männer, die beide gerade alles verloren haben, eindrucksvoll und herzzerreißend.

© Amazon Prime Video The Boys: Eine Träne für Billy Butcher

Zwischen ihnen steht der kleine Ryan, der in diesem komprimierten Sorgerechtsstreit über sein Schicksal entscheiden muss. Am Ende gibt es keinen Gewinner, sondern nur Verlierer. Butcher schiebt den Jungen zum CIA ab, das Homelander so kontrollieren will. Und Homelander wird wieder in den Status Quo gedrängt, als Maeve endlich den Mut aufbringen kann, sich ihrem Peiniger zu stellen und ihn mit dem Flugzeug-Video erpresst.

Homelander könnte die ganze Welt mit seinem Zorn vernichten. Aber sein Drang nach Anerkennung ist stärker. Er weiß, dass niemand ihn lieben kann und nur das Jubeln der Massen sein zerbrechliches Ego am Leben erhält. Und so endet die 2. Staffel mit einem machtlosen Homelander, der masturbierend über den Dächern New Yorks seine erbärmliche Existenz zu vergessen versucht.

The Boys Staffel 2-Häppchen für Zwischendurch

Fun Fact: Tatsächlich handelt es sich bei der letzte Szene um geschnittenes Material aus der 1. Staffel , welches damals zu krass für die Ausstrahlung war.



, welches damals zu krass für die Ausstrahlung war. Butchers ultimativ väterlicher Rat an den kleinen Ryan, als er ihn in die Obhut des CIA gibt: " Don't be a cunt! "

an den kleinen Ryan, als er ihn in die Obhut des CIA gibt: " " " One hero is redemption, two is weakness. " - Deep ist mal wieder der Außenseiter und wird selbst aus Sciento... äh dem Collective verstoßen. Stattdessen darf A-Train zurück in die Reihen der Seven.

" - Deep ist und wird selbst aus Sciento... äh dem Collective verstoßen. Stattdessen darf A-Train zurück in die Reihen der Seven. Endlich wissen wir, wer all die Köpfe hat platzen lassen : Kongressabgeordnete Victoria Neuman.

: Kongressabgeordnete Victoria Neuman. Easter-Egg für Comic-Fans: Auch in der Vorlage verliert Stormfront im Kampf ein Auge - auf der gleichen Seiten wie in der Serie. Dort ist es aber Kimiko, die das Auge ihres Gegners herausreißt.

The Boys bei Amazon Prime Video: Das Finale stellt spannende Weichen für Staffel 3

Staffel 2 hat ein großes Problem: Sie war zu kurz. Nach dem wöchentlichen The Boys-Fix steht nun eine längere Durststrecke bis Staffel 3 an, für die das Finale nun einige spannende Weichen stellte. Die Boys sind endlich rehabilitiert und dürfen nun sogar offiziell mit dem CIA und Grace Mallory korrupte Supes für die Abteilung Office of Supe Affairs jagen. Dazu wird es allerdings erstmal nicht kommen, denn am Ende ist das Team zersplittert.



Allen voran Hughie will sich fernab vom gefährlichen Superhelden-Kampf von Butcher emanzipieren und seinen eigenen Weg gehen. Dafür nimmt er einen Job im Wahlkampfteam von Victoria Neuman an. Nur leider bringt ihn das in Staffel 3 direkt ins Zentrum der nächsten Verschwörung. Wir wissen nun, dass auch Victoria Superkräfte hat. Aber welche Interessen vertritt sich wirklich?

Es lässt sich bereits erkennen, dass immer weniger Superhelden tatsächlich auf der Seite von Vought stehen und sie in einen Gewissenskonflikt geraten, ob sie weiterhin von einer Firma zum Welterfolg gepusht werden wollen, welche von Nazis gegründet wurde. Die Grenzen im Konflikt Boys vs. Vought verschwimmen immer mehr. Deutet sich gar eine Art Civil War unter den Supes an?

In Staffel 3 wird der Konflikt mit den Supes fortgesetzt. Die größte Frage dabei ist: Kann eine grandiose Superschurkin wie Stormfront noch getoppt werden? Kehrt sie vielleicht sogar zurück? Auf jeden Fall heizt die Besetzung von Supernatural-Star Jensen Ackles als Soldier Boy, dem ersten Super-Celebrity in der amerikanischen Geschichte und der The Boys-Version von Captain America, unsere Vorfreude schon mal richtig an. Denn Homelander braucht ebenbürtige Kontrahenten.

Zitat der Folge: "Look at me. I like to see the light go out." - Stormfront

