The Boys-Macher wollte wegen kontroverser Szene die Serie verlassen: "Dann gehe ich nach Hause"

Eine der umstrittensten Szenen in The Boys hätte es nie gegeben, wenn es nach Amazon gegangen wäre. Doch Macher Eric Kripke kämpfte um sie und drohte sogar mit seinem Ausstieg.

Die Amazon-Serie The Boys ist neben ihren vielschichtigen Charakteren und der grandiosen Inszenierung natürlich auch für ihre oftmals grenzüberschreitenden Ideen bekannt. Man erinnere sich nur an die verstörendste Homelander-Szene in Staffel 4 oder die ekligste Szene aus Staffel 3.

Momente wie diese gehören zur DNA der brutalen Superhelden-Satire und heben sie dadurch von vielen anderen Serien des Genres ab. Dessen ist sich auch Schöpfer und Showrunner Eric Kripke (Supernatural) bewusst, der offensichtlich dazu bereit ist, für diese Art der Unterhaltung einzustehen und zu kämpfen.

Das verdeutlichte er kürzlich in einer Episode des Sony-Podcasts Creator to Creator , für die er gemeinsam mit dem Serienproduzenten- und autoren Shawn Ryan (The Shield, The Night Agent) vor dem Mikrofon Platz nahm.

"Was machen wir überhaupt hier?": Eric Kripke legte sich für krasse The Boys-Szene mit Amazon an

In der Folge kam Kripke unter anderem auf eine Szene aus Staffel 1 zu sprechen, in der der Supe The Deep (Chace Crawford) einen Delfin aus einem Themenpark befreit, um ihn ins Meer zu entlassen. Während der Fahrt zum Ozean gibt es ein sexuell konnotiertes Gespräch zwischen den beiden, in dem der Meeressäuger den Superhelden zu körperlichen Intimitäten überreden will. Kurz darauf kommt es aber zu einem Vorfall mit der Polizei, der mit dem gewaltvollen Tod des lüsternen Delfins endet.

Wie Kripke im Podcast berichtet, hatte Amazon aber vor allem ein Problem mit der Andeutung des speziesübergreifenden Geschlechtsverkehrs in besagter Szene:

Amazon sagte: 'Du kannst nicht implizieren, dass The Deep einen Delfin gef***t hat.' Du hättest gelacht, wie sehr ich mich dagegen gewehrt habe. Ich sagte: 'Nun, dann gehe ich nach Hause. Denn wenn ihr nicht wollt, dass er einen Delfin f***t, was machen wir überhaupt hier? Dann machen wir eindeutig nicht dieselbe Serie.

Dass der Showrunner mit seinem Ausstieg drohte, fruchtete offenbar, denn die Szene blieb letztendlich in der Serie. Kripke erklärte seinen energischen Widerspruch wie folgt:

Für mich war es wichtig, dass dies unser Ton ist. Man muss rücksichtslos und verrückt sein, denn wenn wir uns zurückhalten, was machen wir dann? Warum machen wir das? Es gab also eine unglaubliche Menge an Intensität, Zweifeln, eine Art Kampf, aber am Ende haben wir mehr gewonnen als verloren.



Mehr The Boys-News:

Wann startet Staffel 5 von The Boys bei Amazon Prime?

Vor 2026 brauchen wir definitiv nicht mit der finalen fünften Staffel von The Boys rechnen, da die Dreharbeiten hierzu noch nicht beendet sind. Ein genauer Starttermin wurde bislang allerdings nicht verkündet. Die Staffeln 1-4 der Serie sind in der Streaming-Flatrate von Amazon Prime Video verfügbar.