The Boys endet "überraschend und schockierend": Homelander-Star teast das große Serienfinale von Staffel 5

Alle, die zu wissen glauben, was im The Boys-Finale auf sie zukommt, werden von Homelander eines Besseren belehrt: Antony Starr verrät, dass er das Ende des Serien-Hits in Staffel 5 nicht hat kommen sehen.

The Boys bereitet aktuell Staffel 5 vor, die zugleich die letzte Season der Superhelden-Extravaganza bei Amazon Prime sein wird. Während erste Set-Bilder schon ein blutiges Vergnügen verhießen, äußerte sich nun auch Homelander-Star Antony Starr mit einer Gefühlsvorhersage zum kommenden Finale.



Homelander verrät: Amazons The Boys-Finale in Staffel 5 wird euch auf zwei Weisen packen

Weil er viele Serienfinale für "ärgerlich" hält, versprach The Boys-Schöpfer Eric Kripke für Season 5 bereits die "blutigste Staffel bisher", in der das Team sich mit Schocks und Toden nicht zurückzuhalten wird. Konkret heißt das auf Handlungsebene, dass der Kampf zwischen Homelanders (Antony Starr) Supes und Billy Butchers (Karl Urban) The Boys wohl endgültig eskaliert. Staffel 4 endete mit mehreren weggesperrten Verbündeten. In Amazons "Serien-Version einer Apokalypse" krempelt der Superheldenanführer die USA nach seinen Vorstellungen um.

Im Gespräch mit Collider für seinen neuen Film G20 verriet ebendieser Homelander-Darsteller Antony Starr nun, wie überraschend das Ende der Serie für ihn war. Denn natürlich kennt er es mittlerweile:

So sehr ich die Serie auch mag, bin ich kein Fan davon, wenn Dinge länger bleiben als sie willkommen sind. Ich bin also froh, dass wir bei Staffel 5 Schluss machen. [...] Bei dieser Serie sah ich vorher nie, was auf mich zukommt. Immer wenn ich glaube, ich weiß, was passiert, geschieht etwas anderes. Da waren die letzten Drehbücher keine Ausnahme.

Ich weiß, was passiert, und ich denke, die Fans werden entweder überrascht oder schockiert sein, je nachdem, wie ihr Nervensystem aufgebaut ist. Aber sie werden sich auf jeden Fall sehr, sehr unterhalten fühlen.

Wann startet The Boys Staffel 5 bei Amazon Prime?

Der Entertainment-Faktor bleibt in Staffel 5 also bestehen, auch wenn die auf brutale und versaute Pointen setzende Serie, diesmal wohl ihre Todes-Allergie überwinden und einige Fan-Lieblinge killen wird. Eine letzte große Supernatural-Reunion in The Boys ist mittlerweile übrigens auch bestätigt.

Ein offizielles Startdatum haben die finalen Folgen von The Boys bei Amazon Prime * noch nicht erhalten. Da die Dreharbeiten jedoch bis zum Sommer andauern sollen und dann auch noch die Postproduktion samt visuellen Effekten ansteht, können wir wohl erst 2026 mit Staffel 5 rechnen.

Dafür kehrt der Serienableger Gen V schon im Laufe dieses Jahres mit Staffel 2 zurück. Auch hier ist ein genaues Datum aber noch nicht bekannt.

Podcast: Die bisher besten & schlechtesten Serien 2025

Zum Anfang des Frühlings werfen wir einen Blick zurück auf die Highlights, Enttäuschungen und Geheimtipps unter den zahlreichen Serien, die bei Netflix & Co. in den ersten Monaten 2025 gestartet sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den vorgestellten Highlights finden sich neben Netflix-Hits wie Adolescence auch Superhelden-Action, Western, Comedy und ein Sci-Fi-Meilenstein. Zudem verraten wir euch, welche Geheimtipps ihr dieses Jahr bei Netflix bisher verpasst habt.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.