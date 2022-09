The Boys-Schöpfer mit klarer Ansage an toxische Fans: "Schaut die Serie nicht, wir wollen euch nicht"

Nach dem Statement von The Boys-Star Erin Moriarty gegen persönliche Anfeindungen im Netz hat auch der Showrunner reagiert. Seine Aussage gegen toxische Fans könnte nicht deutlicher sein.

Erst gestern berichteten wir darüber, dass The Boys-Star Erin Moriarty ein Statement gegen hasserfüllte Anfeindungen veröffentlicht hat. Ihr Co-Star Antony Starr hat sich auch direkt hinter die Schauspielerin gestellt.

Jetzt hat The Boys-Showrunner Eric Kripke ebenfalls reagiert und laut Deadline ein Statement veröffentlicht, das mit nicht gerade zimperlicher Sprache ein Zeichen setzt.

The Boys-Schöpfer mit klarer Ansage gegen hasserfüllte Kommentare

Auf Twitter postete Kripke ein Statement, das an alle Hass-Kommentare gerichtet ist:

Hi Trolle! Erstens ist das buchstäblich das Gegenteil der verdammten Botschaft der Serie. Zweitens, ihr fügt echten Menschen mit echten Gefühlen Schmerzen zu. Seid freundlich. Wenn du nicht nett sein kannst, dann friss Scheiße, verpiss dich in die Sonne & schau nicht #TheBoys, wir wollen dich nicht.

Wann kommt The Boys Staffel 4 zu Amazon Prime Video?

Die Dreharbeiten zu The Boys Staffel 4 haben schon begonnen. Ein Amazon-Starttermin gegen Ende 2023 ist damit sehr wahrscheinlich.

