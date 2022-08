The Boys-Schöpfer wollte Netflix-Hit Sandman verfilmen, "aber es wäre eine sehr schlechte Serie geworden"

Vor dem Netflix-Hit Sandman sollte die Kult-Comic-Vorlage bereits von The Boys-Macher Eric Kripke umgesetzt werden. Der fand die Adaption aber selbst zu schlecht.

Sandman ist auf Netflix zum großen Erfolg geworden. Die Serien-Adaption ist der erste geglückte Versuch, die Fantasy-Horror-Vorlage von Kult-Autor Neil Gaiman zu verfilmen. Zuvor versuchte sich bereits The Boys- und Supernatural-Schöpfer Eric Kripke. Das Projekt scheiterte an der Qualität, wie er jetzt verriet.

Vor Netflix-Hit: Sandman-Serie war The Boys-Macher zu "schlecht"

Auf einen Kommentar von Gaiman antwortetet Kripke auf Twitter:

Warner ließ mich mein Glück mit Sandman versuchen, aber es sollte eine TV-Serie werden. Die Comic-Vorlage war ein großes Vorbild für Supernatural. Also probierte ich es. Neil [Gaiman] war höflich und geduldig, aber am Ende wäre es eine schlechte Serie geworden. [Die aktuelle Sandman-Adaption auf Netflix] ist atemberaubend und opulent. Schaut sie euch an!

Inhaltliche Details zu Kripkes versuchter TV-Umsetzung sind nicht bekannt. Die Arbeit an der TV-Serie begann 2010 (via The Hollywood Reporter ), wurde aber kurze Zeit später wieder eingestellt.

Wann kommt Sandman Staffel 2 zu Netflix?

Viele Fans von Supernatural und The Boys hätten Kripkes Adaption sicher gern gesehen. Aber auch die Netflix-Version hat mittlerweile viele Anhänger:innen. Eine zweite Staffel ist noch nicht angekündigt, aber auch nicht unwahrscheinlich. Wir rechnen allerdings nicht vor 2024 mit neuen Folgen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

