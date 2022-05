The Boys Staffel 3 bei Amazon: Neuer Trailer entfesselt blutiges Superhelden-Spektakel

Vor dem Start der 3. Staffel The Boys ist jetzt der lange Trailer zu den neuen Folgen erschienen. Fans dürfen sich auf ein blutig-abgefahrenes Superhelden-Highlight freuen.

In wenigen Wochen bekommen The Boys-Fans die 3. Staffel bei Amazon Prime Video. Nach dem ersten Teaser-Trailer ist jetzt noch ein langer Trailer zur Einstimmung auf das blutige Superhelden-Spektakel erschienen. Diesmal gibt es eine gigantische Orgie aus der Comic-Vorlage und neue Stars.

Schaut hier den langen Trailer zu The Boys Staffel 3:

The Boys - S03 Trailer (Deutsch) HD

The Boys Staffel 3 soll alles bisher Gesehene toppen

Über die neuen Folgen der abgefahrenen Superhelden-Serie verriet Showrunner Eric Kripke schon, dass alleine der Auftakt alle bisherigen The Boys-Folgen in den Schatten stellen soll:

Die allerersten 15 Minuten der 1. Episode [von Staffel 3] sind das mit Abstand Verrückteste, das wir jemals gemacht haben. Es ist ein sehr seltsames Opening, das sich fast so anfühlt wie der Beginn eines James Bond-Films.

In der 3. Staffel The Boys gibt es außerdem zwei neue Stars zu sehen: Supernatural-Star Jensen Ackles als Soldier Boy und The Walking Dead-Star Laurie Holden als Crimson Countess. Ein derbes Highlight der neuen Folgen ist der Herogasm. In dieser Storyline aus den Comics ziehen sich die Figuren für mehrere Tage auf eine einsame Insel zurück, wo sie sich mit Sex, Drogen und Partys austoben.

Die größte The Boys-Überraschung in der Fortsetzung erwartet Fans außerdem noch mit einer Musical-Folge! Ab dem 3. Juni startet The Boys Staffel 3 bei Amazon Prime Video. Wie gewohnt wird eine neue Folge pro Woche veröffentlicht.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Mai 2022

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Wir haben im Podcast die besten neuen Serien gesammelt, die im Mai 2022 bei Netflix, Amazon und Co. starten.

Neben der Star Wars-Serie Obi-Wan Kenobi bei Disney+ und der langerwarteten Netflix-Rückkehr Stranger Things erwarten uns einige weitere Highlights im Mai. Wir haben die großen Streaming-Dienste abgeklappert und sprechen unsere Empfehlungen aus.

Wie gefällt euch der neue Trailer zu The Boys Staffel 3?