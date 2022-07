The Boys Staffel 3: Ist der Amazon-Hit wirklich besser als Marvel?

Die 3. Staffel The Boys ist jetzt komplett bei Amazon abrufbar. Besser war die Superhelden-Satire nie. Ist sie gar dem großen MCU überlegen?

Seit 2019 provoziert und begeistert The Boys mit Superhelden-Karikaturen, scharfer Polit-Satire und extremen Darstellungen von Sex und Gewalt. Seit kurzem ist die 3. Staffel der Amazon-Serie vollständig verfügbar. In diesen 8 Episoden legt die Comic-Adaption nochmal einen qualitativen Sprung hin. Das liegt an verschiedenen Faktoren, über die wir im Moviepilot-Podcast Streamgestöber ausführlich reden.

Erfahrt im Podcast, warum The Boys Staffel 3 so unfassbar gut ist

Die düstere Superman-Version Homelander (verstörend intensiv gespielt von Antony Starr) gilt seit der ersten Folge The Boys als unantastbar. In Schach gehalten wird er nur von seinem Bedürfnis, von den Menschen geliebt zu werden. Diese Fessel legt der böse Supe in Staffel 3 ab. Aber er bekommt einen Gegenspieler: Den nicht minder mächtigen Homelander-Vorgänger Soldier Boy (Jensen Ackles). Aus diesen Machtverschiebungen entwickeln die Autor:innen um Eric Kripke den bislang spannendsten Plot der Serie.

Der Herogasm hingegen, das vermeintlich größte Event der Staffel, spielte überraschend fast keine Rolle. Stattdessen legte The Boys den Fokus auf präzise Charakter-Arbeit und eine klassischen serielle Erzählung, in der jede Figur bedeutsam ist. Das alles bringt die Serie in Einklang mit ihrem ganz eigenen zynischen Ton.

Genau diese Konzentration auf das Wesentliche hat das MCU mit seiner neuen Serien-Generation bei Disney+ in den letzten Jahren aus den Augen verloren. Im Podcast stellen wir fest: The Boys hat sein wichtigstes Satire-Ziel inzwischen überholt.

Die wichtigsten Punkte der The Boys Staffel 3-Diskussion im Überblick

00:00:18 - Einstieg: Was ist so außergewöhnlich an The Boys?

00:04:49 - Was passiert in Staffel 3?

00:51:50 - Was erwarten wir von Staffel 4?

01:05:40 - Was macht The Boys besser als die MCU-Serien?

01:17:10 - Streamingtipps: Only Murders in The Building und For All Mankind

01:21:00 - Fan-Post und Verabschiedung

Wie hat euch The Boys Staffel 3 gefallen? Wie seht ihr den Vergleich mit Marvel?