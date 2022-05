The Boys Staffel 3: Supernatural-Star spielt brutale Captain America-Parodie und hier ist der Beweis

In den neuen The Boys-Folgen spielt Supernatural-Star Jensen Ackles einen brutalen Supersoldaten. Im neuen Trailer erinnert er sicher nicht zufällig an einen anderen großen Marvel-Helden.

Zur 3. Staffel von The Boys ist jetzt noch ein langer Trailer erschienen, der auf die Fortsetzung des derben Amazon-Hits einstimmt. Neben bekannten Charakteren wie Homelander und Billy the Butcher sehen wir in der Vorschau zum ersten Mal neue Figuren.

Dazu gehört auch Soldier Boy, der von Supernatural-Star Jensen Ackles gespielt wird. Die ersten Szenen aus dem The Boys Staffel 3-Trailer zeigen jetzt schon ziemlich klar, dass uns mit seinem Charakter eine brutale Captain America-Parodie erwartet.

Diese Szene aus dem The Boys Staffel 3-Trailer erinnert an Captain America-Moment

Im neuen Trailer zur 3. Staffel The Boys solltet ihr vor allem auf die Szene ab 01:37 achten. Hier ist Ackles als Soldier Boy zu sehen, der gnadenlos auf jemanden mit seinem Schild einschlägt.

Hier könnt ihr den neuen The Boys Staffel 3-Trailer auf Deutsch schauen:

The Boys - S03 Trailer (Deutsch) HD

Besonders dieser Moment aus der neuen The Boys-Vorschau erinnert an eine ähnliche Szene aus der MCU-Serie The Falcon and The Winter Soldier. Hier war es John Walker (Wyatt Russell), der in die Fußstapfen von Steve Rogers treten sollte und von der US-Regierung am Anfang zum neuen Captain America gekürt wurde.

Der gefeierte Soldat verliert jedoch die Kontrolle über sein Temperament. In Folge 4 kommt es dann dazu, dass er einen Gegner vor den Augen der Öffentlichkeit brutal mit seinem Schild erschlägt. Diese Szene und der Moment aus dem Trailer zur 3. Staffel The Boys mit Soldier Boy sehen nebeneinander fast identisch aus.

Schon in den ersten Staffeln wurde deutlich, dass viele The Boys-Charaktere als bittere Spiegelbilder oder fiese Parodien bekannter DC-Held:innen angelegt sind. Jetzt trifft es auch das Marvel Cinematic Universe mit Soldier Boy als derbe Captain America-Variante.

The Boys Staffel 3 startet am 3. Juni bei Amazon Prime Video. Wie gewohnt wird eine neue Folge pro Woche veröffentlicht.

