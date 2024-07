The Boys-Star akzeptiert Ende nach Staffel 5 nicht – sondern wünscht sich viel epischeres Finale

The Boys soll mit der nächsten Staffel enden, doch MM-Darsteller Laz Alonso hat einen viel größeren Plan. Wenn es nach ihm geht, bekommt The Boys nach Season 5 noch einen epischen Film als Abschluss.

Während die 4. Staffel des derben Superhelden-Hits The Boys gerade läuft, ist das Ende schon beschlossene Sache. Mit der kommenden 5. Staffel soll die Serie von Showrunner Eric Kripke abgeschlossen werden. Obwohl der Schöpfer selbst gesagt hat, dass das ganz in seinem Sinne ist, will ein The Boys-Star das Ende nicht so einfach hinnehmen. Stattdessen hat er ein viel größeres Finale im Sinn.

The Boys-Star wünscht sich Film nach Serienfinale auf Amazon

Laut Deadline sprach Mother's Milk aka MM-Darsteller Laz Alonso als Gast im Happy Sad Confused -Podcast darüber, dass er nach dem Staffel 5-Ende noch einen The Boys-Film haben will. Anscheinend hat er diese Idee schon seit Staffel 1 gepitcht, doch sie soll immer wieder abgelehnt worden sein. Für ihn wäre es perfekt, wenn Staffel 5 mit einem großen Cliffhanger enden würde, auf den dann ein Film als epischer Abschluss nachgeschoben wird.

Auch wenn Alonso keine Details verrät, soll sein Film simpel zu produzieren sein, da er angeblich schon seit Beginn der Serie nebenbei mitgedreht wird. Was das genau bedeutet, erklärt der The Boys-Star nicht genauer.

Amazon Laz Alonso als MM in The Boys

Deadline spekuliert, dass es sich dabei um eine Spielfilm-Version des Dawn of the Seven-Blockbusters handeln könnte. Der wurde in Staffel 2 schon als Film-Event innerhalb der Serie geteast.

The Boys Staffel 4: Wann kommt Folge 7 zu Amazon Prime Video?

Insgesamt zwei Folgen bekommen Fans in Staffel 4 noch zu sehen. Weiter geht es mit Folge 7 am 11. Juli 2024. Das Staffelfinale kommt eine Woche darauf, am 18. Juli, ins Amazon Prime-Streaming-Abo.

