The Gray Man im Interview: Netflix-Star Ryan Gosling verrät einen absurden Überlebenstrick, den wir alle nachmachen können

The Gray Man ist nicht nur der teuerste Netflix-Film aller Zeiten, sondern enthält auch einige überraschende Lifehacks. Zumindest für Ryan Gosling, wie er uns im Interview verriet.

Es kann nicht einfach sein für Ryan Gosling. Er ist in Berlin, um über den Action-Blockbuster The Gray Man zu sprechen, der ab dem 22. Juli 2022 bei Netflix zu streamen ist. Gosling spielt Court "Sierra Six" Gentry, einen Agenten, der bei einem Auftrag an skandalöse Informationen über einen korrupten Kollegen (Regé-Jean Page) kommt und deswegen von einem kompromisslosen Psychopathen (Chris Evans) ausgeschaltet werden soll.

Gosling war zuletzt vor allem durch einen anderen Film in den Medien: Greta Garwiegs Barbie, in dem er die Rolle des Ken übernimmt und laut ersten Setfotos ein fantastisches Outfit nach dem nächsten trägt. "Das ist übrigens noch gar nichts! Das ist nur ein winzig kleiner Teil dessen, was im Film passiert", sagt der Schauspieler euphorisch, als wir ihn in zum Interview treffen. In Barbie trägt er nach eigenen Worten das Lieblings-Filmkostüm seiner ganzen Karriere – kann aber noch nicht mehr verraten.

Seht hier den deutschen Trailer zu The Gray Man:

The Gray Man - Trailer (Deutsch) HD

Dann fällt ihm wieder ein, warum er eigentlich hier ist und schiebt eine Anekdote zu seinem Lieblings-Outfit aus The Gray Man ein: Die Stunt-Leute, die mich trainiert haben, hatten diese Art von Trainingsanzug beim Martial Arts-Training an. Ich habe sie dann gefragt, ob ich den auch im Film anziehen kann. Ich habe ihn geklaut." Und das bleibt nicht die letzte überraschende Anekdote dieses Gesprächs.

Vor The Gray Man: Ryan Gosling findet es schade, dass er in Filmen so viel reden muss

Mal spielt er einen arroganten Frauenschwarm, dann wieder einen einsamen Mann, der eine Beziehung mit einer Sexpuppe eingeht: Ryan Gosling hat keine Angst davor, sich als Schauspieler immer wieder neu zu erfinden. Nur einen "richtigen" Actionfilm habe er vor The Gray Man noch nicht gemacht, sagt Gosling: "Es war eher so, dass wir eine Action-Szene gedreht haben und ich dann total enttäuscht war, wenn sie vorbei war. Weil das einfach viel mehr Spaß gemacht hat als das ganze Reden."

Um zu langatmige Dialoge muss sich in seinem aktuellen Action-Projekt niemand Sorgen machen. Im Film der Russo-Brüder knallt es an allen Ecken und Enden. Eine anstrengende Dreherfahrung, die für Ryan Gosling in einer ganz bestimmten Szene kulminiert:

Es gibt am Ende des Films eine Szene, die in Prag spielt. Sie beginnt auf einem Platz mitten in der Stadt und endet in einem Straßenbahnwagon, der auseinanderfällt, während ich da durch laufe. Ich erinnere mich, wie ich mir gedacht habe, während der Wagen unter mir zusammenbricht: Das fasst diese Erfahrung ganz gut zusammen. Das ist exakt das, wie sich die Dreharbeiten zu diesem Film in den letzten sechs Monaten angefühlt haben.

Der teuerste Netflix-Film aller Zeiten hat Ryan Gosling einen überraschenden Überlebenstipp beschert

© Netflix The Gray Man beginnt bunt – und eskaliert dann zunehmend

Um auf seine Rolle perfekt vorbereitet zu sein, hatte der Schauspieler ein ehemaliges Mitglied der Delta Force an seiner Seite, "also einen echten Gray Man". Laut Gosling habe der Mann ihn bei mehreren Szenen beraten und erklärt, wie sich echte Agenten in so einer Situation verhalten würden – und wie nicht. Zum Beispiel bei der Frage, was ein Gray Man tut, bevor er in einem öffentlich zugänglichen Raum schläft.

Er meinte, dass er seine Schnürsenkel an die Tür bindet. Wenn jemand durch die Tür kommt, würde ihn das nämlich aufwecken. Er hatte einfach diese ganzen kleinen Details, die nicht im Skript standen und das Ganze interessanter, echter, unterhaltsamer gemacht haben.

Der beste – und überraschendste! – Überlebenstipp hat allerdings mit einem Gegenstand zu tun, den jeder von uns beim Discounter um die Ecke mitnehmen kann: Süßigkeiten. "Er hat mir gesagt, dass ich immer Skittles bei mir haben sollte", sagt Gosling und scheint sich durchaus bewusst, dass das im ersten Moment ein ziemlich seltsamer Ratschlag ist. Aber: "Die sind eine gute Energiequelle und das braucht man, wenn man im Einsatz ist."

Was lernen wir daraus: Zucker, Säuerungsmittel und Aromastoffe können euch das Leben retten – solltet ihr jemals über einstürzende Zugabteile rennen müssen.

Die Buchvorlage zu The Gray Man hat mehrere Teile. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass Ryan Gosling erneut von den Russo-Brüdern rekrutiert wird, um mehr zu schießen als zu reden. Vorher bekommen wir Gosling aber definitiv in der mutmaßlichen Rolle seines Lebens zu sehen: Ken.

Von Action bis Sci-Fi: Die besten Serien, die noch 2022 starten

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach unserem Rückblick auf die bisher besten Serien des ersten Halbjahres schauen wir voraus auf die Serien-Highlights der nächsten sechs Monate. Was erwartet uns über die neue Star Wars-Serie Star Wars: Andor und Marvels Secret Invasion hinaus? Wir widmen uns den vielversprechendsten angekündigten Titeln und geben auch unbekannteren Serien eine Bühne, die vielleicht bald richtig groß werden.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



In welchen Rollen seht ihr Ryan Gosling am liebsten?