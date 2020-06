The Last Kingdom Staffel 5: Star prophezeit großes Dilemma für Stiorra

In der 4. Staffel von The Last Kingdom bei Netflix lernten wir Uhtreds Tochter Stiorra kennen. Schon bald könnte sie vor ganz ähnlichen Konflikten wie ihr Vater stehen.

Netflix lieferte uns im April die 4. Staffel von The Last Kingdom. In dem neusten Kapitel der Historienserie wurden mehrere neue Figuren eingeführt - darunter Uhtreds Kinder Stiorra und Uhtred, die mittlerweile Jugendliche sind und sich in den neuen Folgen an der Seite ihres Vaters beweisen dürfen.

Am Ende von Staffel 4 wird für Stiorra jedoch eine spannende Veränderung eingeleitet, von der die kommenden Episoden zehren können. Darstellerin Ruby Hartley sprach schon jetzt mit Fansided über die mögliche Zukunft des Charakters. Achtung, Spoiler zu The Last Kingdom!

The Last Kingdom: Ein bekannter Konflikt steht bevor

Stiorra gerät in The Last Kingdom in die Gefangenschaft von Dänen, freundet sich in dieser Phase aber auch mit dem aufstrebenden Sigtryggr (Eysteinn Sigurðarson) an - obwohl die beiden eigentlich auf verschiedenen Seiten stehen.

So kommt es, dass Stiorra am Ende mit Sigtryggr weiterziehen will, zwischen den Figuren bahnt sich eine Romanze an. Den größten Teil der 4. Staffel verbrachte Uhtreds Tochter im englischen Lager, nun droht ihre Loyalität ins Wanken zu geraten.

The Last Kingdom: Seht den Trailer zu Staffel 4!

Geht es nach Hartley, sollte eine potentielle 5. Staffel dieses Problem definitiv adressieren, je näher sich Stiorra und Sigtryggr kommen. Dabei sieht die Newcomerin das gleiche Dilemma voraus, welches auch Uhtred schon sehr lange plagt:

Es wäre interessant zu sehen, wie Stiorra damit kämpft, eine angelsächsische und eine dänische Seite zu haben und wie sie mit dem Gefühl umgeht, beiden Parteien verbunden zu sein. Ich würde es außerdem lieben, sie in einer Schlacht zu sehen und selber zu kämpfen!

In der Buchvorlage The Saxon Stories von Bernard Cornwell heiraten Sigtryggr und Stiorra, was Hartleys Prognose tatsächlich forciert. Besonders bitter wäre es natürlich, sollte sich Stiorra in der Serie sogar auch direkt gegen ihren eigenen Vater stellen. Insoweit könnten die Macher viele Möglichkeiten ausschöpfen.

Wie stark sich Charaktere in The Last Kingdom ändern können, zeigte uns zuletzt schon Uhtreds Jugenfreundin Brida, die jetzt endgültig zu einer Schurkin avanciert und von Verbitterung zerfressen ist.

Staffel 5 von The Last Kingdom wurde von Netflix noch nicht offiziell in Auftrag gegeben. Angesichts der steigenden Popularität der Serie erwarten wir die entsprechende Ankündigung aber demnächst.

Was erwartet ihr von Stiorra in The Last Kingdom Staffel 5?