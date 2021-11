Das bessere The Walking Dead: Neue Set-Bilder zur The Last of Us-Serie werfen 2 wichtige Fragen auf

Seit Monaten häufen sich die Nachrichten zu The Last of Us, laut denen der The Walking Dead-Ersatz von HBO einer der größten Serien der kommenden Zeit werden könnte. Neue Set-Bilder sorgen bei Fans der Videospielvorlage allerdings für Fragezeichen.

Nicht nur begeisterte Zocker:innen dürften aktuell atemlos auf neue Nachrichten zu HBOs The Last of Us warten. Die Serie adaptiert eines der beliebtesten Videospiel-Franchises der letzten Jahre um den grummeligen Schmuggler Joel (in der Serie gespielt von Pedro Pascal) und die Teenagerin Ellie (Bella Ramsey), die sich durch ein postapokalyptisches Amerika zwischen Infizierten und verzweifelten Überlebenden kämpfen. Eine klassische Zombie-Geschichte, quasi, nur dass die Zombies ähnlich wie in The Walking Dead nicht als Zombies bezeichnet werden.

In den vergangenen Monaten tauchten Impressionen vom The Last of Us-Set auf, die nahelegten, dass sich die Serie klar an den Geschehnissen des ersten Games orientiert. Neue Bilder rütteln jetzt allerdings an dem, was Fans von der HBO-Adaption erwartet haben.

Was ist auf den neuen Fotos vom The Last of Us-Set zu sehen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fotos, die unter anderem von der Twitter-Userin softdindjarin gepostet wurden, zeigen das Team an einem verschneiten Ort mit rustikalen Holzhäusern und Stallungen. In einem Reddit-Thread zeigt eine andere Person ähnliche Fotos und erklärt, dass ihr Heimatort als Kulisse für den Videospiel-Ort "Jackson" einspringt. Den Kommentaren zufolge soll es sich dabei um das Städtchen Canmore in der kanadischen Provinz Alberta handeln.

Jackson ist der Ort, in dem Joels Bruder Tommy (Gabriel Luna) lebt, und taucht auch im ersten Spiel auf. Nur eben nicht wie auf den Set-Bildern . Und das wirft zwei wichtige Fragen für die erste Staffel der Serienadaption auf.

1. Frage zum The Walking Dead-Ersatz bei HBO: Fasst The Last of Us die Handlung beider Games zusammen?

Bisher ging der Großteil der Fans davon aus, dass die erste Staffel der HBO-Adaption sich klar an den Geschehnissen des ersten Spiels vom Entwicklerstudio Naughty Dog orientieren würde. Joel bekommt die Aufgabe, Ellie zum Stützpunkt einer Rebellenorganisation, den Fireflies zu bringen. Und weil wir hier von der Zombie-Apokalypse sprechen, passieren auf dem Weg dahin ziemlich viele unerfreuliche Sachen, die die beiden ungleichen Figuren immer mehr aneinanderschweißen.

Der The Walking Dead-Cast über die schlimmsten Tode aus 10 Jahren Seriengeschichte

Die heftigsten Tode aus 10 Jahren und wie geht es weiter? The Walking Dead Staffel 10 Interview

Im winterlichen Jackson sehen wir die beiden Charaktere allerdings erst zu Beginn des zweiten Spiels – und das nach einem Zeitsprung von mehreren Jahren. Für die erste Staffel von The Last of Us könnte das bedeuten, dass die Serie deutlich schneller durch die Geschichte prescht, als ursprünglich angenommen.

© HBO Bella Ramsey in Game of Thrones

Grundlegend wäre es für die Serie möglich, mit einem Zeitsprung zu arbeiten. Game of Thrones-Star Bella Ramsey passt zwar perfekt auf die Rolle der Teenager-Ellie des ersten Spiels, könnte aber mit einem angepassten Look auch die ältere Ellie des zweiten Teils verkörpern. Tatsächlich passiert in den Videospielen gefühlt aber deutlich zu viel, um es mit der nötigen erzählerischen Tiefe in eine Staffel zu packen. Außerdem scheint HBO große Hoffnungen in den Titel zu stecken – und würde sich wohl kaum die Chance auf eine zweite Staffel entgehen lassen.

2. Frage zur Zombie-Serie mit Game of Thrones-Stars: Wird The Last of Us ganz anders als die Videospiele?

Die Alternative scheint also wahrscheinlicher: Die Serie hält sich nicht sklavisch an die Gaming-Vorlage, sondern interpretiert die Geschichte etwas freier. Dafür spricht beispielsweise das Casting von Natasha Mumba als Kim Tembo, einem Charakter, der in den Spielen gar nicht auftaucht.

Zum Vergleich: So sehen die Hauptcharaktere und die Welt von The Last of Us im ersten Spiel aus

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Damit begibt sich The Last of Us natürlich auf gefährliches Terrain. Nicht nur bei Anime-Remakes wie Cowboy Bebop, auch bei Videospiel-Adaptionen wie dem neuesten Resident Evil-Film zeigt sich nämlich immer wieder: Die Fans lieben die Originale. Und gehen schnell auf die Barrikaden, wenn sie Details nicht richtig umgesetzt sehen.

Gleichzeitig wissen wir bereits, dass zumindest einer der ganz großen The Last of Us-Momente in der HBO-Serie vorkommen wird. Und auch die bisherigen Casting-Entscheidungen geben ein gutes Gefühl für die Liebe zur Vorlage. Mit Neil Druckmann ist schließlich auch der Schöpfer der Spielreihe an der Produktion beteiligt.

Mehr Zombies im Podcast: Sind wir bereit für das Ende von The Walking Dead?

Der Anfang vom Ende hat begonnen. Die 11. Staffel von The Walking Dead ist gestartet und Max und Yves sprechen über ihre Erwartungen, Wünsche und auch Sorgen für die finale Season.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sind unsere Theorien? Wer steht auf unserer Todesliste? Und darf die Serie nach 177 Folgen überhaupt ohne Rick enden?



Freut ihr euch auf die The Last of Us-Serie?