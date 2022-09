The Last of Us: Der erste Teaser-Trailer zur Serie reißt euch direkt in den Abgrund

The Last of Us kündigt sich mit einem starken Teaser-Trailer an. Die Verfilmung des gleichnamigen Videospiels mit Pedro Pascal und Bella Ramsey wirkt jetzt schon unglaublich atmosphärisch.

HBO hat endlich einen ersten Teaser-Trailer zu The Last of Us veröffentlicht. Es handelt sich um die Verfilmung des gleichnamigen Videospiels aus dem Hause Naughty Dog, das 2013 veröffentlicht wurde und inzwischen sogar schon eine Fortsetzung erhalten hat. Nun erobert die endzeitliche Geschichte auch die Serienlandschaft.

Pedro Pascal und Bella Ramsey (beide aus Game of Thrones bekannt) sind in den Hauptrollen als Joel und Ellie zu sehen. Im Verlauf der Serie müssen sie sich nicht nur ungeheuerlichen Kreaturen stellen, sondern vor allem den Abgründen der sterbenden Menschheit. Der Teaser-Trailer setzt auf atmosphärische Bilder.

Der Teaser-Trailer zur The Last Of Us-Serie von HBO

The Last of Us - S01 Teaser Trailer (English) HD

Zu Alone and Forsaken von Hank Williams bahnen sich Pascal und Ramsey ihren Weg durch die post-apokalyptische Welt von The Last of Us. Jegliche Hoffnung scheint verloren. Melancholisch ist nicht nur die Musik: Auch die Blicke der Figuren wirken erschöpft von der langen Reise und dem unerbittlichen Überlebenskampf, der diese bestimmt.

Geschaffen wurde die The Last of Us-Serie von Craig Mazin und Neil Druckmann. Mazin sorgte zuletzt mit der herausragenden Miniserie Chernobyl für Aufsehen. Druckmann bringt die Verbindung zur Videospielvorlage mit. Als Regisseur der ersten zwei Episoden konnte Kantemir Balagov gewonnen werden, der mit dem Kriegsdrama Bohnenstange bereits einen extrem beklemmenden filmischen Fiebertraum geschaffen hat.

The Last of Us startet 2023 bei Sky und dem Streaming-Dienst Wow.

Podcast: Die besten Serien im September 2022

Ihr sucht neue Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. findet ihr hier in unserer Monatsvorschau im Podcast.

In dieser Streamgestöber-Ausgabe stellen wir euch die 20 großen Serien-Highlights des Monats vor. Mit dabei sind Blockbuster-Starts wie Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und die neue Star Wars-Serie Andor bei Disney+.



Wie gefallt euch der Teaser-Trailer zu The Last of Us?