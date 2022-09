The Last of Us-Serie macht Fans der Spiele ein Riesen-Geschenk - aber am Ende werden es viele übersehen

Die The Last of Us-Serie bringt zwei Fan-Lieblinge der Spiele zurück, nämlich die Synchronsprecher:innen Troy Baker und Ashley Johnson.

Der erste Teaser zur The Last of Us-Serie von HBO hat viele Fans völlig umgehauen. Für die Community der Videospiel-Vorlage liegt das Beste aber noch voraus. Denn die Original-Synchronsprecher der Hauptrollen Joel und Ellie, nämlich Troy Baker und Ashley Johnson, werden im Horror-Abenteuer mitspielen.

Troy Baker und Ashley Johnson in The Last of Us: Welche Rollen spielen sie?

Baker und Ashley werden ganz offensichtlich nicht ihre angestammten Rollen verkörpern, immerhin sind die bereits mit Pedro Pascal und Bella Ramsey besetzt. Wie unter anderem Slashfilm berichtet, sind ihre Rollen in der zehnteiligen ersten Staffel der Serie noch nicht bekannt. Sollten sich ihre Auftritte am Ende womöglich als Zombie-Cameos ohne Dialoge herausstellen, könnten viele Fans ihre Helden glatt übersehen. Immerhin kennen einige nur die Stimme, aber nicht das Aussehen der beiden Schauspieler.

Anders verfällt es sich allerdings mit den Synchronsprechern Jeffrey Pierce und Merle Dandridge. Pierce, der im Spiel Joels Bruder Tommy seine Stimme leiht, soll in der Serie die noch unbekannte Figur Perry sprechen. Dandrige wird wie in der Vorlage die Fireflies-Anführerin Marlene verkörpern.

Deutsche Fans schauen bisher allerdings in die Röhre. Ob die deutschen Synchronsprecher der Spiele in der Serie auftreten oder gar ihre angestammten Rollen übernehmen werden, ist noch nicht bekannt.

Wann kommt die Horror-Serie The Last of Us nach Deutschland?

The Last of Us soll 2023 bei Sky und dem Streaming-Dienst WOW starten. Als Schöpfer der Serie ist Neil Druckmann beteiligt, der bereits als Autor und Regisseur der Spiele verantwortlich war.

