The Last of Us enthüllt den Ursprung von Ellies Immunität, der selbst Fans der Videospiele überrascht

Das Staffelfinale von The Last of Us erklärt in einer emotionalen Rückblende, wie Ellies Immunität gegen die Cordyceps-Pilzinfektion entstanden ist. Ein ungeklärtes Rätsel der Videospiele ist damit gelöst.

In der Welt der HBO-Serie The Last of Us begann vor 20 Jahren eine mutierte Version des Cordyceps-Pilzes damit, Menschen in Zombie-ähnliche Wesen zu verwandeln. Ein Heilmittel oder ein schützender Impfstoff existieren nicht. Uns Zuschauenden ist nur eine existierende Person bekannt, die gegen die Pilzinfektion immun ist: Ellie Williams (Bella Ramsey).

Aber warum ist Ellie gegen Cordyceps immun? Nicht einmal die beiden The Last of Us-Spiele gaben bisher eine Antwort auf den Ursprung von Ellies Immunität – die Serien-Adaption nun schon. Im Finale der ersten Staffel wurde jetzt die überraschende Erklärung abgeliefert.

Achtung, es folgen Spoiler zum Finale von The Last of Us:

The Last of Us-Enthüllung: Ellie wurde vor ihrer Geburt infiziert

Die 9. Episode von The Last of Us beginnt mit einer Rückblende zum Tag von Ellies Geburt. Dabei bekommen wir erstmals ihre Mutter Anna (verkörpert von Spiele-Ellie Ashley Johnson) zu sehen, die sich hochschwanger in ein Farm-Haus flüchtet. In den Wehen liegend muss sie zugleich einen Infizierten abwehren.

Gerade als Ellie geboren wird, entdeckt Anna, dass sie unlägst gebissen wurde. Verzweifelt durchtrennt sie die Nabelschnur ihrer neugeborenen Tochter. Doch ein kleiner Teil des Coryceps-Pilzes hat es bereits in das Immunsystem der Kleinen geschafft. Das verrät eine spätere Szene aus der Gegenwart.

HBO Joel erfährt die Wahrheit über Ellie

Im Krankenhaus von Salt Lake City, wo die Fireflies aus Ellies Blut ein Heilmittel erschaffen möchten, gibt Marlene (Merle Dandridge) die Vermutung eines Artzes wieder: Seit ihrer Geburt wächst ein Teil des Cordyceps in Ellies Körper heran, der wie eine Art chemischer Abwehmechanismus gegen eine Neuinfektion wirkt.

Die Umstände, die zu Ellies Immunität führten, sind sehr spezifisch. So spezifisch, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass noch weitere immune Menschen existieren. Weder in der Serie noch in den Spielen sind weitere Personen bekannt, die gegen Cordyceps immun sind. Diese Erkenntnis macht das dramatische Finale nur noch tragischer.

Um die Welt zu retten, muss Ellie das ultimative Opfer bringen

Joel (Pedro Pascal) realisiert schließlich das große Opfer, das Ellie für die Erschaffung eines Heilmittels bringen muss. Denn der Cordyceps wächst im Gehirn eines Menschen heran. Um die chemischen Botenstoffe aus ihrem Gehirn extrahieren zu können, ist eine Operation notwendig, die den Tod der Jugendlichen zur Folge hätte.

Ob dies wirklich gelingen könnte, erfahren wir leider nicht. Denn Joel ist nicht bereit, seine neue Ziehtochter zu verlieren und tötet alle sich im Krankenhaus befindlichen Fireflies, um sie zu retten. Dass Ellie möglicherweise die Welt hätte retten können, verschwiegt er ihr und die erste Staffel des Endzeit-Dramas endet mit einer niederschmetternden Lüge.

