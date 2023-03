The Last of Us Episode 9: Seht hier die Vorschau auf das Finale, das die Fans spalten wird

Bereits nächste Woche geht die 1. Staffel der gefeierten Videospiel-Adaption The Last of Us zu Ende. Der Trailer zu Folge 9 verspricht ein erschütterndes Finale

Die 1. Staffel von The Last of Us geht in wenigen Tagen bereits zu Ende. Die 9. Folge mit dem Titel Look for the Light lässt uns ein letztes Mal um das Schicksal von Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal) bangen, ehe das große Warten auf Staffel 2 beginnt.

Achtung, es folgen Spoiler!



Die Erwartungen an das Finale der HBO-Adaption von The Last of Us sind ernorm. Eine Überraschung lässt sich im Trailer zu Folge 9 bereits entdecken: Nach dem Auftritt des Original-Joels, erwartet uns auch im Finale ein ganz besonderer Gastauftritt.

Der Trailer zu The Last of Us Folge 9 bereitet das Ende von Ellies und Joels Reise vor

The Last of Us - S01 E09 Trailer (English) HD

"Wir beenden, was wir begonnen haben", erklärt Ellie im Trailer zur letzten The Last of Us-Folge. Diese verschlägt das Duo nach Salt Lake City. Es ist in der Videospiel-Vorlage ebenfalls der letzte Stopp ihrer langen Reise durch die USA. Hier hoffen sie, endlich die Fireflies zu treffen. Aber können diese wirklich ein Heilmittel aus Ellie Blut kreieren und so verhindern, dass sich die Cordyceps-Pilzinfektion weiter ausbreitet?

Das Finale wird nicht nur Ellies und Joels dystopischen Road Trip zu einem Ende bringen, sondern hält auch eine gewaltige Überraschung für Fans der Vorlage bereit: Die Original-Ellie aus den The Last of Us-Games wird in einer besonders emotionalen Rolle zu sehen sein, wie Co-Schöpfer Neil Druckman Variety verrät:

Wir haben [ihre Geschichte] auf die schönste und poetischste Art und Weise zum Leben erweckt. Ashley Johnson spielt Ellies Mutter und sie war die ursprüngliche Darstellerin von Ellie.

Im Verlauf der ersten Staffel brach The Last of Us den Fans mit so einigen erschütternden Toden das Herz. Fans sollten sich daher emotional auf das Schlimmste vorbereiten. Gegenüber Vogue deutet Hauptdarsteller:in Bella Ramsey an, dass das Finale äußerst kontrovers werden könnte: "Es wird die Menschen massiv spalten - massiv."

Wann kommt The Last of Us Folge 9 bei Sky und WOW?

Die 9. und letzte Folge von The Last of Us Staffel 1 erscheint am Sonntag den 12. März 2023 in den USA bei HBO. In Deutschland gibt es das Finale am Montag bei Sky und dem dazugehörigen Streaming-Dienst WOW * zu sehen.

