Ellies Alter in The Last of Us: Ganze 5 Jahre unterscheiden die Figur von Darstellerin Bella Ramsey

Fans der The Last of Us-Spiele fragen sich, ob Ellies Alter in der Serie dem der Vorlage entspricht. Darstellerin Bella Ramsey ist in jedem Fall bereits fünf Jahre älter als ihre Rolle.

Viele The Last of Us-Fans freuen sich über die Treue zur Videospielvorlage. Sie fragen sich allerdings, wie weit diese Treue geht. Wie alt ist etwa die Hauptrolle Ellie? Diese Frage hat unter anderem NME jetzt noch einmal aufgegriffen.

Wie alt ist Ellie in der The Last of Us-Serie?

Wie viele Zuschauer der Serie bereits mitbekommen haben werden, ist auch die Serien-Version von Ellie zur Hauptzeit der Serie 14 Jahre alt. Das entspricht auch Ellies Alter in der ersten Spielevorlage.

Eine größere Differenz gibt es aber zwischen der Serien-Figur Ellie und ihrer Darstellerin Bella Ramsey. Die Schauspielerin ist mit 19 Jahren bereits fünf Jahre älter als ihre Rolle.

Jetzt im Abo: Hier könnt ihr The Last of Us direkt bei WOW streamen *

Ältere Darsteller:innen in weit jüngeren Rollen sind allerdings auf allen Ebenen der Serien- und Filmproduktion keine Seltenheit. In The Amazing Spider-Man spielt etwa ein 29-jähriger Andrew Garfield den 17-jährigen Peter Parker.

Mehr News:

The Last of Us: Warum auch Nicht-Gamer dieses Serien-Highlight schauen müssen

Die Endzeit-Serie The Last of Us ist die Live-Action-Adaption eines der gefeiertsten Videospiele der letzten 10 Jahre. Lohnt sich die Serie mit Pedro Pascal und Bella Ramsey für Fans der Vorlage? Und wie wirkt sie auf Nicht-Gamer?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der spoilerfreien Podcast-Besprechung der kompletten ersten Staffel The Last of Us sprechen wir unter anderem über die unglaubliche Nähe zur Videospielvorlage und die Unterschiede zum Zombie-Hit The Walking Dead.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.