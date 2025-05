The Last of Us Folge 6: So geht die Geschichte von Joel und Ellie weiter

Wie geht The Last of Us weiter? Der Trailer zur 6. Folge der 2. Staffel gibt uns einen eindeutigen Hinweis. Offenbar erwartet uns eine komplette Flashback-Episode mit Pedro Pascal als Joel.

The Last of Us hat ein weiteres nervenaufreibendes Kapitel hinter sich gebracht. Während wir noch die soeben erlebten Ereignisse verarbeiten, stellt sich die Frage, wie es mit der endzeitlichen Erzählung aus dem Hause HBO nächste Woche weitergeht. Nicht zuletzt wartet die jüngste Folge mit einem unerwarteten Cameo am Ende auf.



Achtung, es folgen Spoiler!

In einer ganz kurzen Flashback-Szene taucht Joel (Pedro Pascal) auf und meldet sich bei Ellie (Bella Ramsey) zurück. "Hey, kiddo", sagt er mit einer versöhnlichen Stimme, die eigentlich nur eines weckt: Sehnsucht. Drei Episoden sind seit seinem grausamen Tod vergangen. Werden wir ihn in der 6. Folge der 2. Staffel wiedersehen?

Taucht Joel in The Last of Us Staffel 2, Folge 6 auf?

Der offizielle Trailer zur nächsten The Last of Us-Folge macht kein Geheimnis um Joels Rückkehr und zeigt uns zahlreiche Momente mit Pedro Pascal, der offenbar noch einige Tage länger am Set zugegen war, um weitere Szenen zu drehen. Wenn wir den Trailer richtig deuten, scheint uns sogar eine ganze Flashback-Folge zu erwarten.

Hier könnt ihr den neuen The Last of Us-Trailer schauen:

The Last of Us - S02 E05 Trailer (English) HD

Die 6. Folge der 2. Staffel von The Last of Us dürfte ein sehr wichtiges Kapitel werden, um die Beziehung zwischen Joel und Ellie auszubauen, nachdem sich die Figuren in der Serie vor seinem Tod scheinbar nie aussprechen konnten. Was genau ist zwischen ihnen passiert? Haben sie jemals darüber geredet? Und wie haben sie darauf reagiert?

Vom Timing ergibt dieser Flashback sehr viel Sinn: Die 6. Folge ist bereits die vorletzte Folge der 2. Staffel, ehe sich The Last of Us in eine lange Pause verabschiedet. Die Serienschöpfer Craig Mazin und Neil Druckmann können somit Feinjustierungen am emotionalen Grundwerk vornehmen, ehe das große Staffelfinale folgt.

Wann erscheint The Last of Us Staffel 2, Folge 6?

Die 6. Folge der 2. Staffel von The Last of Us erscheint in Deutschland am 19. Mai 2025 bei Sky und dem dazugehörenden Streaming-Dienst WOW. Ihr könnt die Folge ab Start sowohl in der Originalversion als auch in der deutschen Synchronfassung streamen. Darüber hinaus stehen deutsche und englische Untertitel zur Verfügung.