The Last of Us täuscht Fans: Verstecktes Staffel 2-Detail bereitet eine der emotionalsten Spielszenen vor

The Last of Us hat uns eine bedeutsame Szene aus der Videospiel-Vorlage vorenthalten. In Staffel 2 gibt es bereits deutliche Hinweise, dass diese später noch zu sehen sein wird.

Achtung, es folgen Spoiler zu Staffel 2 und der Spielvorlage:

Der größte Schock des Horrordramas The Last of Us sitzt vielen Fans immer noch in den Knochen. Joel wurde Ellie gewaltsam aus dem Leben entrissen. Besonders bitter ist der Verlust, da das einst unzertrennbare Duo wohl im Streit auseinanderging.

Wer in der 2. Folge von Staffel 2 genau aufgepasst hat, kann aber Hinweise darauf entdecken, dass das letzte Wort zu Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) noch nicht gesprochen wurde und uns eine erschütternde Szene der Videospiel-Vorlage noch bevorsteht.

The Last of Us Staffel 2 überspringt eine der emotionalsten Szenen der Vorlage

Wir erinnern uns zurück: Im Auftakt der neuen Season scheint das Verhältnis des postapokalyptischen Vater-Ziehtochter-Duos zerrüttet zu sein. Sie leben getrennt und wechseln kaum noch ein freundliches Wort miteinander. Nach einer Silvesterfeier sitzt Joel mit einer Gitarre im Schoß auf seiner Veranda, doch Ellie läuft stumm an ihm vorbei. Es wäre die letzte Gelegenheit für ein gemeinsames Gespräch vor seinem Tod gewesen.

Im Videospiel The Last of Us Part II hätte aus chronologischer Erzählsicht an dieser Stelle tatsächlich noch ein letzter Dialog zwischen Joel und Ellie stattfinden müssen, der in der Vorlage allerdings erst ganz am Ende der Geschichte in Form eines Flashbacks zu sehen ist – und den Verlust weitaus tragischer wirken lässt.

Viele Fans befürchteten nun, dass die HBO-Serie diese Szene gänzlich ignoriert. Immerhin behauptet Ellie im Gespräch mit Gail (Catherine O'Hara) sogar, dass sie mit Joel in jener Nacht kein Wort mehr gewechselt hat. Aber wie die Psychotherapeutin später selbst anmerkt: Ellie ist eine Lügnerin.

The Last of Us Staffel 2: Hinweise auf die Veranda-Szene aus dem Videospiel

Eine Antwort darauf, ob sich ein finaler Austausch vor Joels Ableben wirklich zugetragen hat, findet sich bereits zu Beginn von Folge 2. In der ersten Szene mit Ellie, die am Neujahrstag 2029 spielt, sehen wir jene Gitarre prominent in ihrem Schlafzimmer stehen, die Joel am Tag zuvor für eine Reparatur mit sich nahm und später darauf auf seiner Veranda klimperte.

Einen deutlicheren Hinweis kann es nicht geben, dass Ellie in der Nacht zuvor noch einmal zum Gitarre spielenden Joel zurückgekehrt ist und es zu einer letzten Konfrontation der beiden gekommen ist. Immerhin muss das Musikinstrument zurück in ihren Besitz gelangt sein.

Was genau in der Spielszene passiert, wollen wir an dieser Stelle nicht spoilern, denn die Chancen stehen hoch, dass wir das emotional niederschmetternde Gespräch zwischen Ellie und Joel in der Serienadaption noch später (als Flashback) zu sehen bekommen. Dass Pedro Pascal noch einmal in Staffel 2 zu sehen ist, ist bereits bekannt.

Das Verhalten der 19-Jährigen zu Beginn der 2. Folge von Staffel 2 gibt aber bereits Aufschluss darüber, dass eine Aussprache den Streit gemildert haben muss. Denn im Dialog mit Jessie spricht Ellie plötzlich wieder wohlwollend über Joel und freut sich bereits auf eine gemeinsame Patrouille – die allerdings nie stattfinden wird.

Wann und wo geht The Last of Us Staffel 2 weiter?

Die 4. Folge der 2. Staffel von The Last of Us erscheint am kommenden Montag, den 5. Mai 2025 auf Sky beziehungsweise bei WOW. In der Day One betitelten Episode betreten Ellie und Dina auf der Suche nach Abby die gefährliche Welt von Seattle, treffen auf gefährliche Pilz-Zombies im Untergrund und erleben einen berührenden musikalischen Moment. Sieben Folgen wurden insgesamt für die aktuelle Season gedreht.

