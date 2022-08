"So verdammt gut": Erster Teaser für neue Horror-Faszination The Last of Us lässt die Fans ausrasten

Zur kommenden The Last of Us-Serie ist ein erster Teaser erschienen. Der teast das neue Horror-Highlight, bei dem The Mandalorian-Star Pedro Pascal als Hauptfigur jetzt schon gefeiert wird.

Nächstes Jahr dürfte mit der Serienadaption des gefeierten Videospiels The Last of Us der bisher größte The Walking Dead-Ersatz erscheinen. Die Geschichte über zwei Überlebende in der Zombie-Apokalypse kommt vom Prestige-Sender HBO, was meistens extrem hohe Qualität garantiert.

Nach ersten Bildern hat HBO jetzt ein neues Vorschau-Video zu verschiedenen Serien veröffentlicht, darunter auch erste Szenen aus der The Last of Us-Serie. Erste Reaktionen feiern vor allem direkt The Mandalorian-Star Pedro Pascal in der Hauptrolle als Joel. Die HBO-Vorschau mit ersten The Last of Us-Szenen ab ca. 1:43 läuft oben im Artikelbild-Player.

Für The Last of Us werden keine Kosten und Mühen gescheut

Im Netz erntete das The Last of Us-Material direkt sehr begeisterte Stimmen:

Der The Last of Us-Teaser ist kurz, aber Pedro Pascal sieht so verdammt gut aus als Joel Miller

Wir haben endlich Szenen aus The Last of Us bekommen und Pedro Pascal sieht ehrlich so verf***t krass aus in der kurzen Vorschau

Hier ist der erste Clip von The Last of Us auf HBO. Dieser kleine Teaser sieht schon toll aus und Pedro Pascal klingt/sieht toll aus als Joel. Man kann sagen, dass HBO diese Serie als eine GROßE Sache betrachtet. Sie heben es in der großen Vorschau als Premiere bis ganz zum Schluss auf

Pedro Pascal und Bella Ramsey werden so gut sein in The Last of Us, bin aufgeregt

Bisher wurde bereits verraten, dass das Budget der einzelnen The Last of Us-Episoden im achtstelligen Bereich, also mindestens 10 Millionen US-Dollar liegen wird. HBO hat offensichtlich keine Kosten und Mühen gescheut, um die Adaption mit hohen Produktionsstandards zu realisieren.

Wann startet die The Last of Us-Serie in Deutschland?

Ein konkretes Startdatum gibt es noch nicht. Die Serie soll in der ersten Jahreshälfte 2023 bei HBO starten. In Deutschland dürfte sie bei Sky und dem Streaming-Dienst Wow (ehemals Sky Ticket) zu sehen sein.