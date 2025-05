The Last of Us Staffel 2 übernimmt Fanliebling-Moment aus dem Videospiel und rührt Fans zu Tränen

Die Videospieladaption The Last of Us bringt uns fast jede Woche zum Weinen. Diesmal mit einem bewegenden Staffel 2-Moment, der direkt aus dem Game stammt.

Tränen und The Last of Us gehören zusammen wie Pilze und Pizza, Ernie und Bert, oder eben Ellie (Bella Ramsey) und Dina (Isabela Merced). Um eine Szene mit den verliebten Racheengeln aus der 2. Staffel des Endzeit-Dramas geht es auch, denn in dieser blieb mal wieder kaum ein Auge trocken.

Die Rede ist natürlich von Staffel 2 Folge 4, genauer gesagt der Take On Me-Szene, auf die unzählige Fans seit Ankündigung der Season gewartet haben.

The Last of Us Staffel 2 rührt Dina und Fans mit Ellies Take On Me-Cover zu Tränen

In der Videospielvorlage The Last of Us Part II erhält man an einer Stelle in Seattle die Gelegenheit, den Valiant Music Shop zu erkunden. Dort findet Ellie eine intakte Gitarre, auf der sie eine sehr verletzlich klingende Cover-Version des 80er Jahre-Popsongs Take On Me von a-ha zum Besten gibt. Mit dieser rührt sie Dina zutiefst, was in der Serienfassung folgendermaßen aussieht:

Unter dem YouTube-Video bekunden unzählige Fans, wie sehr sie das Cover emotional gemacht hat: "Ich bin 64 Jahre alt und habe wie ein Baby geweint, als ich Bella in dieser Szene singen und Gitarre spielen sah. Unvergesslich!", heißt es in einem Kommentar. Ein anderer schrieb: "Alter, wie Dina sie angesehen hat, hat mich zum Weinen gebracht."

Auch in der Videospielversion gehört die Szene zwischen Bella und Dina zu den Fanlieblingen. Damals wurde das Take On Me-Cover von Original-Ellie Ashley Johnson gesungen, die in der HBO-Serie als Ellies Mutter zu sehen war.

Das Original-Musikvideo von a-ha hat übrigens weit über 2 Milliarden (!) Aufrufe auf YouTube. Und während Textzeilen wie "I'll be gone in a day or two" oder "Slowly learning that life is okay" natürlich sehr zum tragischen The Last of Us-Kontext passen, ist der Vibe im poppigen Original aus Norwegen doch ein ganz anderer:

Dass Ellie die wertvolle Gitarre am Ende nicht wieder sicher im Koffer verstaut hat, brauchte dann aber doch den ein oder anderen Instrumenten-Fan auf die Palme.

