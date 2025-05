The Last of Us überrascht mit Gastauftritt in Staffel 2 Folge 4, den kaum jemand erkannt hat

Kam euch einer der FEDRA-Soldaten aus The Last of Us Staffel 2 auch seltsam bekannt vor? Dann ist euch wohl der Cameo-Auftritt eines großen Jugendserien-Stars aufgefallen.

Wenn es einen neuen Charakter in Staffel 2 Folge 4 von The Last of Us gab, der das Rampenlicht auf sich zog, ist es Isaac. Gespielt wird der Ex-FEDRA-Anführer der sogenannten Militärmiliz Washington Liberation Front (WLF) von Jeffrey Wright, der die Rolle bereits in der Videospielvorlage The Last of Us Part II verkörperte.

In seiner ersten Szene kam es zu einem äußerst kurzlebigen Cameo-Gastauftritt, den durch den Helm nicht alle mitbekommen haben. Ihr schon?

Jugendserien-Star Josh Peck ließ sich in The Last of Us Staffel 2 blicken

Für nur wenige Momente spielt US-Schauspieler Josh Peck in der 4. Episode von The Last of US den FEDRA-Soldaten Janowitz. Der heute 38-Jährige ist vielen noch als Josh aus der Nickelodeon-Teenserie Drake und Josh bekannt. Darüber hinaus ist Peck als Synchronsprecher tätig, spielte als Physiker Kenneth Bainbridge in Oppenheimer mit, hatte Hauptrollen in Serien wie Grandfathered oder Scott und Huutsch und war zuletzt im iCarly-Revival zu sehen.

Auf seinem persönlichen Instagram-Profil postete Josh Peck ein Bild von sich und Jeffrey Wright. Dazu schrieb er: "Man, war das schwer geheim zu halten. Es war mir eine Ehre, einen kleinen Part in einer meiner Lieblingsserien neben einem meiner Lieblingsschauspieler zu spielen. Vielen Dank an [HBO], [The Last of Us] und [Showrunner Craig Mazin], dass ich dabei sein durfte."

Spoiler zur The Last of Us Staffel 2 Folge 4: Die eigens für die Serienadaption erfundene Figur des Soldaten Janowitz ist einer von mehreren Soldaten, die Isaac per Handgranate umbringt, während er von FEDRA zur WLF überläuft. Spoiler Ende.



Die nächste Folge von The Last of Us (2x05) geht am Montag, dem 12. Mai 2025 bei Sky/WOW an den Start. Insgesamt besteht die Staffel aus sieben Episoden.

