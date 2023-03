The Last of Us-Star Bella Ramseys geheimer YouTube-Kanal ist aufgetaucht – mit überraschendem Inhalt

Als Ellie in The Last of Us macht sich Bella Ramsey gerade unvergesslich. Weniger bekannt dürfte den Fans hingegen der YouTube-Kanal sein, wo der Gesang des Stars zu hören ist.

Mittlerweile wurden alle 9 Folgen der 1. Staffel The Last of Us veröffentlicht. Das Interesse an der Endzeit-Serie und ihrer Besetzung ist ungebrochen. Das dürfte auch Ellie-Star Bella Ramsey beim Blick auf den eigenen 2 Jahre alten Youtube-Kanal feststellen, den bis vor kurzem noch kaum jemand kannte und der jetzt viele neue Aufrufe einfährt.

Bella Ramsey auf YouTube: The Last of Us-Fans entdecken überraschenden Kanal

Hättet ihr gewusst, dass Bella Ramsey noch vor 2 Jahren einen YouTube-Kanal betrieb? Wie Kotaku ausgrub, gab der (damals schon Game of Thrones-)Star dort unter dem Titel "United Hope" christliche Popsongs mit Gesang und Gitarre zum Besten. Hier könnt ihr euch das ansehen und -hören:

Viele dürfte dieser Kanal überraschen. Als non-binäre Person hatte Bella Ramsey aber auch in der Vergangenheit mit der eigenen Religion nicht hinterm Berg gehalten. So hatte der The Last of Us-Star zum Beispiel öffentlich gemacht , wie der christliche Glaube beim Kampf gegen die Magersucht eine große Hilfe gewesen sei.

Unabhängig davon, ob die einzelnen The Last of Us-Fans religiösen Liedern mögen oder nicht, halten viele Bella Ramseys Gesangstalent für vielversprechend. Insbesondere in Bezug auf die schon konkret geplante 2. Staffel, da Ellie in der Fortsetzung des Videospiels Gitarre spielen lernt. Ob die Serienmacher rund um Neil Druckmann und Craig Mazin vor Staffel 1 bei der vorausschauenden Suche nach einer passenden Besetzung wohl einen gewissen YouTube-Kanal entdeckten?

