The Last of Us-Star wird wegen ihrem "Luxus"-Körper attackiert – und schlägt gekonnt zurück

Nach ihrem ersten Auftritt muss sich ein neuer The Last of Us-Star harsche Kritik an ihrem Körper anhören. Sie kontert souverän und verweist auf ihre knallharte Rolle.

Neben den beliebten Figuren der Spiele-Vorlage wie Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal) führt The Last of Us auch komplett neue Figuren ein. Melanie Lynskeys erster Auftritt als Revoluzzerin Kathleen sorgte allerdings für herablassende Kritik an ihrem Körper. Lynskey wies ihre prominente Kritikerin daraufhin mit guten Argumenten in die Schranken.

The Last of Us-Fan: Melanie Lynskeys Körper hat zu viel "Luxus" für eine Kriegsherrin

In der vierten Folge taucht Kathleen als hartgesottene Kriegsherrin auf, die eine Revolution gegen die Militärregierung FEDRA der Serien-Welt anführt. In Reaktion auf ein PR-Bild für den Auftritt meldete sich auf Twitter die America's Next Topmodel-Gewinnerin Adrianne Curry zu Wort und kommentierte, Lynskeys Körper zeuge "vom Luxusleben, nicht vom [Dasein] einer postapokalyptischen Kriegsherrin". Ganz offenbar hätte sie den Look von Linda Hamilton aus der Terminator-Reihe bevorzugt. Den Angriff ließ Lynskey nicht auf sich sitzen.

Zuerst mal ist das ein Bild aus einem InStyle-Fotoshooting und kein Bild aus The Last of Us. Außerdem spiele ich eine Figur, die FEDRAs Sturz präzise geplant und ausgeführt hat. Ich muss also klug sein, nicht muskulös. Dafür gibt es Handlanger.

Kurze Zeit später erörterte sie, Kathleen solle "feminin" sein, eine "sanfte Stimme" besitzen und "all die Dinge verkörpern, die man uns als 'schwach' verkaufen will. Das ist nämlich Schwachsinn."

Lynskey ist leider nicht die erste Darstellerin der Serie, die wegen ihres Aussehens unter Beschuss steht. Auch Star Bella Ramsey musste sich bereits von manchen Zuschauer:innen anhören, wie wenig sie angeblich auf die Rolle von Ellie passt.

