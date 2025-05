Wer ist Isaac in The Last of Us Staffel 2? Jeffrey Wright spielte den Bösewicht schon in den Spielen

In The Last of Us Staffel 2 erwarten uns einige neue Gesichter. Einer der bekanntesten Schauspieler im Cast lieh seiner Rolle auch schon im Spiel seine Stimme: Wir verraten euch, wer Isaac Dixon ist.

Nach fast zwei Jahren Pause kehrte die Videospielverfilmung The Last of Us endlich für eine 2. Staffel zurück. Neben bekannten Hauptfiguren wie Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey) und den anderen Überlebenden in Jackson, Wyoming, dürften Fans der Games auch einige andere Figuren aus dem Spiel The Last of Us Part II wiedererkennen.

Mit von der Partie ist jetzt auch der Antagonist Isaac Dixon, der in Staffel 2 Folge 4 erstmals vorkommt und schon in der Promo zur Episode zu sehen war.

Jeffrey Wright spielt den Bösewicht Isaac Dixon in The Last of Us Staffel 2

Es ist nicht das erste Mal, dass Stimme und Schauspiel in Videospiel und Serie von derselben Person übernommen werden. In diesem Fall handelt es sich um Jeff Wright, den ihr bereits als Officer Gordon aus The Batman oder aus dem Film Amerikanische Fiktion kennen könntet. Der Fan-Liebling kehrt nun in seine Rolle als Isaac Dixon zurück.

Achtung, es folgen Spoiler zu The Last of Us Staffel 2!



In den ersten drei Episoden der Serie haben wir Isaac noch nicht gesehen: Doch es gibt bereits erste Anspielungen auf die Figur, die man leicht verpassen kann. Als Abby (Kaitlyn Dever) ihren persönlichen Rachefeldzug gegen Joel auslebt und Pedro Pascals Zeit in der Serie ein schockierendes Ende setzt, ist auf ihrer Tasche ein gestickter WLF-Button zu sehen. Hier findet sich die Verbindung zu Isaac.

Isaac Dixon ist der Anführer der berüchtigten WLF-Fraktion

In den Spielen ist Isaac ein Marine-Veteran, der sich in Seattle der staatlichen Militärorganisation FEDRA widersetzt hat. Seine Maßnahmen wurden immer extremer, bis er schließlich die Widerstandsgruppe Washington Liberation Front gründete, kurz: WLF. Nachdem die Anführer der Organisation umgebracht wurden, übernahm Isaac die Kontrolle und verwandelte die sogenannten Wolves in eine radikale Organisation, in der allein er das Sagen hat.

Im Krieg gegen die benachbarten Seraphiten, die wir bereits in Episode 3 der neuen Staffel sehen, wird Isaac zunehmend extremer und machtbesessener. Das führt auch zu Konflikten mit Abby und den übrigen Überlebenden der ehemaligen Fireflies, die sich den Wölfen in Seattle angeschlossen haben. Er wird für kurze Zeit zum Antagonisten in ihrer Geschichte.

Isaac könnte in der The Last of Us-Serie eine größere Rolle bekommen als in den Spielen

Manche spekulieren darauf, dass Isaac womöglich mehr Screentime bekommen könnte als noch in den Spielen. Bereits in der Vergangenheit hat sich die Serie, die sich ansonsten eng an ihre Vorlage hält, Freiheiten genommen, um Geschichten aus The Last of Us zu vertiefen. Mit einem Star-Schauspieler wie Jeffrey Wright besteht jedenfalls großes Potential für mehr.

Am Ende von Episode 3 konnten wir einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie ernst man Isaac und die Wolves nehmen sollte: Mit strammem Schritt, Waffen und Panzern sind sie nach Seattle marschiert. Und wie rabiat der Anführer in Episode 4 mit einem gefangenen Mitglied der Seraphiten-Sekte umgeht, spricht für sich.