The Last of Us-Fans aufgepasst: Im Staffel 1-Finale versteckt sich einer der größten Stars des Franchises und es ist nicht Ellies Mutter

Das Staffelfinale von The Last of Us spaltet das Publikum. Bei all der Aufregung um Joel und Ellie lässt sich einer der Gast-Stars schnell übersehen – und der wird noch wichtig für Staffel 2.

Der Tag ist gekommen: Die vorerst letzte Folge von The Last of Us ist bei Sky/WOW verfügbar. Auf Staffel 2 der dystopischen "Zombie"-Serie müssen Fans jetzt erstmal warten. In Episode 9 passiert soviel zwischen Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal), hier wirft uns die Serie in solche moralischen Zwiespalte – da bleibt kaum Zeit, genauer hinzugucken.

Wir haben es für euch trotzdem gemacht und festgestellt: In dieser Folge tauchen gleich zwei wichtige Schauspielerinnen aus der Videospielvorlage auf. Und die Zweite hat der Großteil von euch ziemlich sicher übersehen.

Es folgen Spoiler für Episode 9 von The Last of Us Staffel 1.

Der offensichtliche Gastauftritt in The Last of Us Episode 9: Ashley Johnson spielt Ellies Mutter

Ein großer Moment des Staffelfinales wurde bereits in einem der Trailer angeteast: Ashley Johnson spielt Ellies Mutter Anna. In einer Rückblende wird gezeigt, wie Anna Ellie auf die Welt bringt und dabei mit dem Pilzvirus infiziert wird.

Die Szene ist aus zwei Gründen beachtlich: Zum einen könnte sie Ellies Immunität gegen das Virus erklären. Zum anderen hat der Geburtsmoment symbolischen Wert für Fans der Spiele. In denen spielt Ashley Johnson nämlich Ellie.

Der Joel aus den Videospielen hatte bereits in Episode 8 einen Gastauftritt. Schauspieler und Sprecher Troy Baker spielte hier James, Mitglied einer kannibalistischen, religiösen Gemeinde, die Ellie gefangen nimmt.

Die größere The Last of Us-Überraschung: Für einen weiteren Star des Franchises müsst ihr ganz genau hingucken

Ein weiterer Gastauftritt ist allerdings nicht ganz so offensichtlich: Der von Laura Bailey, die übrigens aktuell zusammen mit Ashley Johnson an Amazons Fantasy-Geheimtipp The Legend of Vox Machina beteiligt ist.

Im Staffelfinale der Serienadaption spielt sie eine der Krankenschwestern, die Ellie auf ihre Operation vorbereiten. Joel trifft auf sie, als er in den Raum platzt, um die Teenagerin vor den Konsequenzen des Eingriffs zu retten. Da sie in der Szene eine OP-Maske trägt, ist sie selbst für Fans nur schwer zu erkennen.

Die Rolle ist für Laura Bailey übrigens nicht neu, wie The Last of Us-Schöpfer Neil Druckmann im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz verriet, an der auch Moviepilot teilnahm:

Leute sagen, dass Merle [Dandridge] die einzige Schauspielerin ist, die im Spiel und der Serie die gleiche Rolle gespielt hat. Das stimmt nicht ganz: Laura Bailey hat die Krankenschwester im OP auch schon im Spiel gespielt. Wir wollten sie irgendwo unterbringen. Vielleicht machen wir auch in der nächsten Staffel was mit ihr.

Laura Bailey lieh im ersten Videospiel mehreren kleinen Nebenfiguren ihre Stimme. In The Last of Us Part II sprach Bailey dann allerdings eine der wichtigsten Figuren des gesamten Franchises, auf die wir aller Voraussicht nach schon in Staffel 2 treffen werden: Abby.

Mehr wollen wir an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Nur so viel: Wer glaubt, dass Staffel 1 von The Last of Us düster war, muss sich für Staffel 2 warm anziehen.

