The Last of Us verwandelt Joel in Rambo – und macht sich damit sein eigenes Finale kaputt

Nach 9 Episoden ist The Last of Us zu Ende gegangen. Doch trotz vieler Highlights in Staffel 1 macht sich die Serie auf den letzten Metern einiges kaputt. Und das hat ausgerechnet mit Pedro Pascals Joel zu tun.

Manche Zombie-Apokalypsen klingen nach einem Riesenspaß. Lahmen Untoten ausweichen, leere Einkaufszentren plündern, mit ein paar anderen Überlebenden Städte neu aufbauen. The Last of Us hat damit nichts zu tun.

In der gefeierten Adaption der gleichnamigen Videospielreihe sind die Infizierten rasend schnell und/oder verdammt gruselig, andere Menschen entpuppen sich als Mörder oder Kannibalen und ein Leben endet in einem Wimpernschlag. So haben es mir zumindest die ersten acht Folgen der Serie suggeriert. Doch ausgerechnet das heiß erwartete Staffelfinale in Episode 9 macht es mir mit Joels (Pedro Pascal) Rambo-Nummer kaputt.

Achtung, es folgen Spoiler für die komplette erste Staffel von The Last of Us.

Joel ballert sich durchs The Last of Us-Finale, trifft mich aber nicht ins Herz

In der letzten Folge der Serie erreichen Joel und Ellie (Bella Ramsey) endlich die medizinische Einrichtung der Fireflies, für die sie die halben USA durchquert haben. Ein Arzt der Rebellenorganisation will Ellies Immunität untersuchen und auf Basis dessen eine Impfung gegen die Pilzinfektion herstellen, die Menschen in Monster verwandelt.

Doch dann stellt sich heraus, dass das Teenager-Mädchen die Operation nicht überleben würde. Joel, für den seine Begleiterin zu einer Ersatztochter geworden ist, kann das nicht zulassen. Er massakriert jeden, der sich ihm auf dem Weg in den OP entgegenstellt –inklusive dutzender Soldaten, einem Arzt und seiner Bekannten Marlene (Merle Dandridge), der Anführerin der Fireflies. Und so gern ich Joel auch im Action-Modus zusehe, stört mich daran eine Sache gewaltig.



Das sagt unser Kollege Yves zum The Last of Us-Finale:

Starkes Finale: The Last of Us Folge 9 Recap

Die Serie inszeniert Joel nämlich als unzerstörbare Ein-Mann-Armee. Mit übermenschlicher Präzision und unwahrscheinlichem Glück tötet er eine große Gruppe an Gegner:innen, ohne dabei die geringste Blessur davonzutragen. In manchen Einstellungen gibt er sich nicht einmal die Mühe, Deckung zu suchen. Das ist nicht Joel, das ist Rambo. Das erinnert mich mehr an einen unaufhaltsamen Sylvester Stallone auf Rachefeldzug, als an einen Mann mittleren Alters, der vor kurzem noch eine infizierte Wunde am Bauch hatte. Damit zerstört die Serie für mich viel ihrer Atmosphäre.

The Last of Us vergisst in Episode 9, wie fragil und hochgefährlich seine Zombie-Welt ist

Denn immer wieder hält einem The Last of Us vor Augen, wie einfach man in der Cordyceps-Dystopie sein Leben verlieren kann. Simples Mehl verwandelt die Lieblingsoma in ein Monster. In wenigen Stunden versinkt die Welt in einem chaotischen Abgrund. In einem Sekundenbruchteil verliert Joel seine Tochter. Er, Ellie und die restlichen Menschen in dieser lebensfeindlichen Welt müssen sich über mehrere Folgen stets vorsichtig vorantasten, weil ein minimaler Moment der Unachtsamkeit ausreicht, um zu sterben.

Auch die Überreste der menschlichen Gesellschaft inszeniert The Last of Us keinesfalls positiver oder sicherer. Ausnahmslos jedes Zufallstreffen beginnt mit gezückten Waffen. Joel und Ellie überleben nur knapp eine Begegnung mit Abbys (Melanie Lynskey) Miliz und müssen sich tagelang verstecken. Wenige Sekunden Kampf mit Plünderern aus dem kannibalistischen Kult von David (Scott Shepherd) verletzen Joel so schwer, dass das Überleben des Zweiergespanns tagelang in der Schwebe ist.

Diese Inszenierung von Tödlichkeit und Gnadenlosigkeit der Zombie-Apokalypse ist wichtig, weil sie uns um die Figuren zittern lässt. Wir fühlen am meisten für sie, wenn sie jederzeit ins Gras beißen könnten. Aber wer beißt nie ins Gras? Genau, Rambo.



Joel ist kein Sylvester Stallone Verschnitt – und das ist auch gut so

Joels müheloses Massaker im The Last of Us-Finale straft den gesamten acht-Folgen-Aufbau einer mörderischen Welt Lügen. Wenn es darauf ankommt, überwindet diese Ein-Mann-Armee also jeden Gegner. Warum war ich überhaupt besorgt, wenn Joel und Ellie von Clickern attackiert werden oder Milizen ihren Kopf wollen? Pedro Pascal braucht einfach nur genug Munition, um die Bedrohungen dieser dystopischen Serienwelt harmlos aussehen zu lassen – und damit langweilig.

Ich habe mich in Pascals und Ramseys dynamisches Duo verliebt. Aber Rambo ist ein Action-Franchise, The Last of Us ein Horror-Drama. Gebt mir Pedro Pascal, der mit irrem Blick alles dafür tut, seine Ellie zu retten und ihre Sicherheit über den Rest der Menschheit zu stellen. Aber bitte nicht so! Man muss ja mit einer Gruppe Fireflies nicht gleich die ganze Atmosphäre zerschießen.

