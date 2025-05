The Last of Us-Serie zeigt uns das Foto nur 2 Sekunden, aber im Spiel war es lebensrettend

Noch nie war eine Spieleverfilmung so gut wie The Last of Us. Sowohl Serien- als auch Gaming-Fans kommen mit Staffel 2 wieder voll auf ihre Kosten und Details wie dieses garnieren das Seherlebnis.

Die 2. Staffel The Last of Us startet im beschaulichen Jackson, wo sich allerlei Überlebende zu einer funktionierenden Dorfgemeinschaft zusammengetan haben. Auch Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal) haben sich dort eingenistet. Ellie geht gleich im Staffelauftakt gemeinsam mit Dina (Isabela Merced) auf Streife. Dabei gibt es wieder allerlei Easter Eggs zu entdecken, aber eines sticht besonders hervor.

The Last of Us, Staffel 2-Auftakt: Ja, der Hund war auch im Spiel Mitarbeiter des Monats und nicht nur das

Als Ellie und Dina durch ein verlassenes Gebäude schleichen, lässt Elli ihre Taschenlampe über die Wände streifen und bleibt kurz bei einer Bilderwand hängen. Dort sehen wir zahlreiche Fotos von Mitarbeiter:innen des Monats fein säuberlich in Bilderrahmen aufgehängt. Und ja, auch ein süßer, weißer Hund ist dabei. Da dieses Hundefoto in der Spielevorlage The Last of Us Part II* eine größere Rolle einnimmt, war der Fan-Jubel vorprogrammiert.

Der offizielle Instagram-Kanal von The Last of Us weiß, was er da an der Hand hat und postete zur Staffelpremiere das Bild des tierischen Mitarbeiters des Monats aus der Serie:



Der Instagram-Post erntete nach dem ersten Tag über 80.000 Likes und Fans sind aus dem Häuschen. Sie kommentieren darunter mit viel Liebe für das flauschige Tier:



"Ich quietschte, als ich das sah – so eine Freude für Fans der Spiele."

"Ehrlicherweise habe ich mich auf genau dieses Bild am meisten gefreut."

"Sobald ich die Mitarbeiter:innen-des-Monats-Wand sah, hab ich geschrien, 'WO IST DER HUND' und gejubelt, als sie den Hund gezeigt haben."

Hier seht ihr eine direkte Gegenüberstellung von Serie und Spiel:

Einige Fans kommentierten reich an Smileys, dass sich dort also irgendwo ein Safe befinden muss. Das hat einen bestimmten Grund.

Das Hundebild führt euch im Spiel zu einem Safe-Code

Wer die Vorlage gespielt hat, weiß: Man benötigt Munition und Verpflegung, um es durch die bittere Postapokalypse zu schaffen. Wie Buzzfeed auflistet, braucht man in The Last of Us Part II ebendieses Hundebild, um an den Code für einen Safe zu kommen. Und der beinhaltet kostbares Gut, das die Figuren in den nächsten Spielstunden am Leben halten kann. Schließlich ist das nächste Pilz-Monster nicht weit entfernt.

Tatsächlich muss man im Spiel auf Spurensuche gehen und das genaue Datum herausfinden, an dem der Hund Mitarbeiter des Monats ist. Deshalb hat sich dieses kleine Detail bei vielen Gamer:innen so eingebrannt.

Mehr zur Serie: Alles über die neue Hauptfigur Abby in The Last of Us, Staffel 2

Wenn ihr ungern Horror-Spiele spielt, dann könnt ihr euch alternativ auch ein Walkthrough anschauen, bei dem ihr einfach andere Leute für euch zocken lässt. Bei 1:03:21 habt ihr einen guten Blick auf die besagte Bilderwand:

Die neuen Folgen von The Last of Us laufen immer montags bei Sky Atlantic.

