The Mandalorian: Baby Yoda ist in der neuen Folge so süß, es ist kaum auszuhalten

Baby Yoda behauptet sich einmal mehr als die knuffigste Figur im Star Wars-Universum. Wir haben die besten Momente aus der 1. Folge der 2. Staffel von The Mandalorian zusammengetragen.

Die Mission in der 2. Staffel von The Mandalorian ist klar: Din Djarin soll Baby Yoda zu "den Seinen" bringen. Umso überraschender ist es, dass der Kleine im Staffelauftakt so gut wie keine Rolle spielt. Die Action konzentrierte sich auf andere Dinge, wie etwa die Rückkehr einer altbekannten Star Wars-Figur.

Trotzdem schleicht sich Baby Yoda immer wieder ins Bild und erinnert uns daran, dass er aktuell das knuffigste Geschöpf ist, das durch die weit entfernte Galaxis wandert. Weil es nie genug Bilder von Baby Yoda geben kann, haben wir das neuste Mando-Kapitel nach den süßesten Momenten durchforstet.

The Mandalorian: Ein Recap mit Baby Yoda-Bildern

So bedrohlich der Einstieg in die 2. Staffel von The Mandalorian ist: Baby Yoda bringt nichts aus der Ruhe. Wenn Waffen gezogen werden, versteckt er sich einfach in seiner schwebenden Wiege.

© Disney The Mandalorian

Kurz darauf kommt es zum freudigen Wiedersehen auf Tatooine: Peli Moto kann es gar nicht abwarten, den Kleinen endlich wieder in Händen zu halten. Wer kann es ihr verübeln?

© Disney The Mandalorian

Danach geht es durch die Wüste. Auf dem Weg nach Mos Pelgo guckt Baby Yoda aus der Tasche von Din Djarins Speeder Bike. Selten haben wir den Kleinen so fröhlich gesehen - allein wie seine Ohren im Wind flattern!

© Disney The Mandalorian

Oh, wer schaut denn da um die Ecke? Während der Mando mit dem Marshal aka Cobb Vanth ins Gespräch kommt, treibt sich Baby Yoda in Mos Pelgo herum und entdeckt ...

© Disney The Mandalorian

... eine Vase?



© Disney The Mandalorian

Aufmerksam inspiziert er das Gefäß.

© Disney The Mandalorian

Das Einzige, was süßer ist als Baby Yoda neben einer Vase - ihr habt es vermutlich schon erraten: Baby Yoda in einer Vase!

© Disney The Mandalorian

Kurz darauf folgt das nächste Abenteuer: Gebannt verfolgt Baby Yoda, wie sein Mando-Papa zusammen mit den Menschen aus Mos Pelgo und den Sandleuten versucht, den furchteinflößenden Krayt Dragon in die Knie zu zwingen.

© Disney The Mandalorian

Oh je, bei dem Anblick der monströsen Kreatur wird es Baby Yoda Angst und Bange. Irgendjemand muss den Kleinen dringend trösten, sonst kullern aus diesen Augen Tränen. Als wäre Baby Yoda nicht schon das traurigste Wesen im Star Wars-Universum.

© Disney The Mandalorian

Am Ende kann ihm der Kryat Dragon trotzdem nichts mehr anhaben. Ganz glücklich sieht Baby Yoda aber nicht aus. Vielleicht weiß er, dass die größte Herausforderung des Abenteuers noch bevorsteht.

© Disney The Mandalorian

Wie die Geschichte weitergeht, erfahren wir am nächsten Freitag. Nachdem Staffelauftakt erwarten uns noch sieben weitere Episoden in der 2. Staffel von The Mandalorian.

Welcher Baby Yoda-Moment war euer liebster in der neuen Mando-Folge?