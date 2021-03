The Mandalorian hat Star Wars bei Disney+ gerettet - aber kommt nicht an das neue Marvel-Highlight ran

In einem Video hat unser Kollege Yves die Marvel- und Star Wars-Serien miteinander verglichen. Für ihn steht WandaVision aus einem bestimmten Grund über The Mandalorian.

Bei Disney+ sind Marvel- und Star Wars-Fans zuletzt voll auf ihre Kosten gekommen. Mit bisher 2 Staffeln von The Mandalorian und der eben erst gelaufenen Serie WandaVision sind zwei Produktionen bei dem Streamingdienst zu sehen, die ihren Franchises nochmal ganz neuen Aufschwung verliehen haben.

Unser Kollege Yves hat die beiden Serien jetzt in einem seiner Videos verglichen und spricht darüber, wie The Mandalorian und WandaVision das Star Wars- bzw. Marvel-Universum bereichert haben. Im direkten Vergleich gibt es für ihn auch einen Sieger zwischen den beiden Serien.

WandaVision und The Mandalorian sind fantastisch - aber eine Serie ist besser

In seinem Video spricht Yves am Anfang darüber, was The Mandalorian und WandaVision für ihre jeweiligen Franchises geleistet haben. Die erste Serie kam genau zum richtigen Zeitpunkt, um Star Wars-Fans aller Art nach der sehr stark umstrittenen Sequel-Kinotrilogie wieder für das Sci-Fi-Universum zu begeistern.

An WandaVision begeistert Yves vor allem, dass die Serie sich nach dem überladenen MCU-Bombast im Kino endlich wieder ausgiebig den Charakteren gewidmet hat. Gerade die Beleuchtung der Beziehung zwischen Wanda und Vision sowie der Persönlichkeit von Wanda macht die Marvel-Serie für Yves zum Highlight.

Im direkten Vergleich legt WandaVision für ihn dann auch eine Schwäche von The Mandalorian auf. Neben der kreativen, ständig neue Haken schlagenden Geschichte von WandaVision wirken die einzelnen Folgen der Star Wars-Serie mit ihren oft gleichen Handlungsabläufen zu simpel und nicht gerade einfallsreich.

Für Yves ist WandaVision im Vergleich die stärkere Serie, während The Mandalorian seiner Meinung nach vor allem durch ihren Respekt vor dem Vermächtnis von Star Wars so fantastisch gelungen ist.

