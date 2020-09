The Mandalorian: Spannende Details des neuen Star Wars-Raumschiffs enthüllt

Baby Yoda ist nicht das einzige Star von The Mandalorian. Auch das Raumschiff des titelgebenden Kopfgeldjägers gehört zu den bisherigen Highlights der Star Wars-Serie.

Bei der diesjährigen Emmy-Verleihung ging The Mandalorian mit sieben Trophäen nach Hause, darunter Auszeichnungen für die besten visuellen Effekte und das beste Produktionsdesign. Nun hat Effektschmiede Industrial Light & Magic ein Video veröffentlicht, das uns hinter die Kulissen der Star Wars-Serie entführt.

Im Mittelpunkt des 17-minütigen Einblicks befindet sich die Razor Crest, das Raumschiff, mit dem Pedro Pascals Kopfgeldjäger den Rand der Galaxis erkundet. Schon in der ersten Staffel spielte das Gefährt keine unbedeutende Rolle, insbesondere im Hinblick auf einen fiesen Java-Überfall auf Arvala-7. Auch in Staffel 2 wird sich das nicht ändern.



Star Wars-Video zerlegt die Razor Crest in ihre Einzelteile

Der Trailer zu den neuen Folgen beginnt mit einer Einstellung, die uns das Schiff in einem ziemlich schlechten Zustand zeigt: Mit offener Heckklappe und qualmenden Triebwerken gleitet es durch den Weltraum. Doch wie wurde die Razor Crest in The Mandalorian zum Leben erweckt? Nachfolgend könnt ihr euch das Behind-the-Scenes-Video anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie bei vielen anderen Star Wars-Projekten wird schnell deutlich: Trotz der nahezu unbegrenzten Möglichkeiten von CGI, wird bei der Razor Crest ebenso auf die Überzeugungskraft von Miniaturen und anderen handgemachten Effekten gesetzt. Das Ergebnis, das wir in der Serie sehen, ist somit eine Mischung aus beiden Ansätzen.

Darüber hinaus beschäftigt sich das Video mit dem Design der Razor Crest. Hier kommt u.a. Doug Chiang zu Wort, seines Zeichens Executive Creative Director bei Lucasfilm. Als Inspiration dienten neben den ikonischen Konzeptzeichnungen, die Ralph McQuarrie damals für George Lucas' Sternenkrieg anfertigte, auch militärische Flugzeuge.

Entdeckt das Star Wars-Universum auf Disney+ Zum Deal Mit Baby Yoda und Co.

Wie die Razor Crest in Bewegung aussieht, könnt ihr euch im Trailer zur 2. Staffel von The Mandalorian anschauen. In den neuen Episoden bekommen wir das Raumschiff sogar Seite an Seite mit zwei X-Wings zu Gesicht.

The Mandalorian - S02 Trailer (Deutsch) HD

Die 2. Staffel von The Mandalorian startet am 30. Oktober 2020 auf Disney+.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.