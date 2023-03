The Mandalorian Staffel 3 erklärt: Auf den Mythosaurier warten Fans seit 41 Jahren

Die 2. Folge der 3. Staffel von The Mandalorian überrascht mit einem gigantischen Monster, das Din Djarin und Bo-Katan Kryze gefährlich wird. Doch was genau hat es mit dem Mythosaurier auf sich?

Achtung, es folgen Spoiler!

The Mandalorian entführt uns diese Woche in die Minen von Mandalore und direkt zum Ursprung der mandalorianischen Mythologie. Eigentlich wurde der Planet vom Imperium zerstört. Es heißt, er wäre unbewohnbar. Din Djarin (Pedro Pascal), Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) und der kleine Grogu finden jedoch das Gegenteil heraus.



In der 2. Folge der 3. Staffel von The Mandalorian bekommen wir den sagenumwobenen Planeten zum ersten Mal in Live-Action-Form zu Gesicht. Aufgetaucht ist Mandalore bereits in den Animationsserie The Clone Wars und Star Wars Rebels. Was wir aber noch nicht gesehen haben, ist der Mythosaurier, der in den Minen schlummert.

The Mandalorian Staffel 3 entfesselt den Mythosaurier in den Minen von Mandalore

Din reißt nach Mandalore, um seinen Namen wortwörtlich wieder reinzuwaschen. Ein Bad in den Lebenden Wassern, die sich unter den Minen von Mandalore befinden, soll seine Rückkehr in den Clan ermöglichen, nachdem er seinen Helm abgenommen und damit gegen die Regeln verstoßen hat. Mit dem Mythosaurier hat er aber nicht gerechnet.

Disney Das Auge des Mythosauriers in The Mandalorian

Kaum begibt sich Din ins Wasser, wird er von seiner schweren Rüstung in die Tiefe gerissen. Als ihm Bo-Katan zur Hilfe eilt, offenbart sich ein dritter Badgeast: Der riesige Mythosaurier wird aus seinem Schlaf geweckt und wittert frische Beute. Gerade noch so können die Din und Bo-Katan dem urzeitlichen Ungeheuer entkommen.



Obwohl der Mythosaurier im Zuge von The Mandalorian zum ersten Mal in einem namhaften kanonischen Star Wars-Projekt auftaucht, reicht seine Geschichte weit ins Star Wars-Universum zurück. Ursprünglich wurde die Kreatur für eine Ausgabe der Comic-Reihe Star Wars 69 geschaffen, die im Jahr 1982 veröffentlicht wurde.

Mandalores Wappentier: Warum der Mythosaurier im Star Wars-Universum so wichtig ist

Riesenspinnen, unliebsame Blurrgs und ein aufgebrachtes Schlammhorn: Din ist in der Galaxis schon einigen unheimlichen Kreaturen begegnet. Der Mythosaurier nimmt jedoch eine besondere Stellung ein, nicht nur aufgrund seiner Größe. Er ist das Wappentier der Mandalorianer und tief mit der Geschichte von Mandalore verbunden.

Disney Das Mythosaurier-Wappen in The Mandalorian

Laut der Legende hat es Mandalore der Große geschafft, die Bestie zu zähmen und auf ihr zu reiten. Seitdem ist der Schädel des Mythosauriers fest als Symbol mit dem Planeten und seinen Einwohnenden verbunden. Die besten Zeiten von Mandalore sind allerdings längst vorbei. Genau hier setzt die 3. Staffel von The Mandalorian an.

Wie sich herausstellt, wurde die Atmosphäre von Mandalore nicht vergiftet. Wir lernen mehrere Lebewesen kennen, die überlebt haben. Eine Rückeroberung des verlorenen Planeten ist möglich. Nicht zuletzt besitzt Din das Dunkelschwert, das die einzelnen Mando-Clans schon vor langer Zeit zusammengeführt hat.

Wenn es ihm nun gelingt, auch noch den Mythosaurier zu reiten, dann steht seiner Beförderung zum Herrscher von Mandalore nichts mehr im Weg. Fraglich ist jedoch, ob er das überhaupt will. Ganz zu schweigen davon, dass sich mit Bo-Katan die jüngere Schwester der vorherigen Herrscherin unmittelbar an seiner Seite befinden.

Die 3. Staffel von The Mandalorian läuft seit dem 1. März 2023 bei Disney+.

