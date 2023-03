The Mandalorian Staffel 3, Folge 3: So sind Dr. Pershing und Elia Kane mit dem Imperator verbunden

Dr. Pershings Rückkehr in The Mandalorian sorgt für eine ungewöhnliche Episode der Star Wars-Serie. Spannend wird es besonders im Hinblick auf den Imperator und die Sequel-Trilogie.

Achtung, es folgen Spoiler!

The Mandalorian bricht diese Woche aus seinen gewohnten Mustern aus und liefert uns eine Episode, die sichtlich bemüht ist, die drei großen Star Wars-Trilogien miteinander verbinden. Konkret geht es um zwei bekannte Figuren: Klon-Wissenschaftler Dr. Pershing (Omid Abtahi) und die imperiale Offizierin Elia Kane (Katy M. O'Brian).

Beide haben in der Vergangenheit für Bösewicht Moff Gideon (Giancarlo Esposito) gedient. Nachdem dieser geschnappt wurde, finden sie sich auf Coruscant wieder, einem der wichtigsten Planeten aus der Prequels. Wo einst die Republik blühte, versucht die Neue Republik den Schrecken des Imperiums vergessen zu machen.

The Mandalorian: Dr. Pershing ist eine der wichtigsten Figuren, um die Rückkehr des Imperators zu erklären

Pershing und Kane sind Teil eines Resozialisierungsprogramms und in erster Linie damit beschäftigt, die Überreste des Imperiums Richtung Schrottplatz zu befördern. Daran stört sich Pershing: Das Equipment ist noch in Schuss und kann anderweitig eingesetzt werden. Ähnlich geht es ihm mit seinem angesammelten Wissen über Klone.

Disney Dr. Pershing in The Mandalorian

Die Neue Republik ist an seinen Forschungen nicht interessiert. Durch Kane wird Pershing dennoch ermutigt, einen kleinen Raubzug zu unternehmen, um sich die Ausrüstung zu beschaffen, die er für weitere Untersuchungen in der Kunst des Klonens braucht. Von seinen Erkenntnissen könnte sogar die Neue Republik profitieren.

Seine DNA-Experimente wurden vom Imperium zu unmenschlichen Zwecken missbraucht, erklärt Pershing. Was ihn eigentlich motiviert, ist der Tod seiner Mutter, die er mit seinem jetzigen Wissen womöglich hätte retten können. Im Hintergrund bereitet Star Wars in diesen Szenen vor allem eine Sache vor: die Rückkehr des Imperators.

The Mandalorian Staffel 3, Folge 4 ist eine wichtige Überleitung zu den Ereignissen der Sequel-Trilogie

In Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers stellt sich heraus, dass der Oberbösewicht der Sternensaga trotz seines vermeintlichen Todes in Die Rückkehr der Jedi-Ritter dank fragwürdiger Klon-Experimente überleben konnte. Seit der 1. Staffel streut The Mandalorian Brotkrumen, die uns langsam, aber sicher an diesen Punkt hinführen.

Disney Pallpatine in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers

Genauso wie der The Clone Wars-Nachfolger The Bad Batch trägt The Mandalorian den Klon-Gedanken und alle damit verbundenen Möglichkeiten und Konflikte im Star Wars-Universum weiter. Obwohl sich das Imperium von der Klonarmee verabschiedet, ist das Thema damit keineswegs vom Tisch. Es findet jetzt nur im Verborgenen statt.

Die 4. Folge der 3. Staffel von The Mandalorian erweist sich als eines der wichtigsten Verbindungsstücke zwischen der Original- und der Sequel-Trilogie. Einmal mehr sieht es so aus, als würden Pershings Forschungen für die falschen Zwecke verwendet werden. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Erde Ordnung die Neue Republik verdrängt.

