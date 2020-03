The Masked Singer & Late Night Berlin: ProSieben reagiert auf Coronavirus

ProSieben hat Konsequenzen aus der Verbreitung des Coronavirus gezogen. Mehrere Shows des Senders wie The Masked Singer finden vorerst ohne Live-Publikum statt.

Die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie auf das öffentliche Leben werden immer gravierender. Nachdem bereits mehrere Kinostarts - darunter James Bond 25 und Fast & Furious 9 - verschoben wurden, reagiert jetzt auch das Fernsehen mit drastischen Vorkehrungen.

Wegen Coronavirus: Diese Maßnahme trifft ProSieben

ProSieben gab am Donnerstag Abend über seinen offiziellen Twitter-Kanal bekannt, seine Live-Sendungen vorerst ohne ein Live-Publikum zu produzieren. Davon betroffen sind The Masked Singer , Joko & Klaas gegen ProSieben, Late Night Berlin sowie Wer schläft, verliert:

Vorsicht ist der beste Schutz vor #Covid_19. Bis auf weiteres produzieren wir ab sofort alle Shows ohne Publikum. Das gilt für die Aufzeichnungen zu #JKvsP7 am Freitag und am Samstag in München. Für #WerSchläftVerliert am Samstag. Und für #LateNightBerlin und #TheMaskedSinger. — ProSieben (@ProSieben) March 12, 2020

Damit geht ProSieben den selben Weg wie RTL. Auch der Kölner Sender verzichtet in nächster Zeit auf ein Studio-Publikum - Formate wie Deutschland sucht den Superstar und Let's Dance finden also erst einmal ebenfalls vor leeren Rängen statt. Hierüber berichtete gestern DWDL . Das ZDF kündigte gleichfalls an, seine Sendungen vorerst ohne Live-Zuschauer aufzuzeichnen.

The Masked Singer startete erst in dieser Woche in seine 2. Staffel, wogegen das TV-Experiment Wer schläft, verliert vor seiner Premiere steht: Die Ausstrahlung der Show, vor deren Beginn die prominenten Teilnehmer 60 Stunden lang nicht schlafen dürfen, ist für den morgigen Samstag terminiert.

Wie lange ProSieben ein Live-Publikum bei seinen Shows ausschließen will, ist derzeit nicht bekannt. Dies hängt wohl ganz davon ab, wie die Ausbreitung des Coronavirus in den nächsten Tagen und Wochen weiter verläuft.

ProSieben-Shows ohne ein Live-Publikum: Was haltet ihr von der Entscheidung?