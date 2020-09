The Masked Singer: Start von Staffel 3 steht fest - riesige Überraschung im Rateteam

Bald dürfen wir wieder über Prominente unter Masken rätseln. ProSieben hat den Start von The Masked Singer 3 bekanntgegeben. Die Jury wird anders aussehen als bisher.

Weil wir nicht genug bekommen können, die Einschaltquoten bei ProSieben weiterhin ausgezeichnet sind und die 2. Ausgabe der Show aufgrund von Corona im Frühling etwas zerschossen war: Dieses Jahr gibt es The Masked Singer gleich zwei Mal. Jetzt gab ProSieben den Start und die komplette, veränderte Jury/ das Rateteam bekannt.

The Masked Singer bei Joyn streamen Zu Joyn ProSiebens Streamingdienst

Wann geht es weiter mit The Masked Singer?

Am 20. Oktober (Dienstags) um 20:15 Uhr geht es wieder los. In 5 Wochen dürfen wir also wieder rätseln und die coolsten Showeinlagen bewundern. Findet ProSieben einen Ersatz für das grandiose Faultier? Die Kostüme werden wahrscheinlich nach und nach in den nächsten Wochen enthüllt.

Hallo, Sonja Zietlow: Ganz neues Rateteam für The Masked Singer 3

Die Stammjury von The Masked Singer macht in der 3. Ausgabe Pause. Statt Ruth Moschner und Rae Garvey werden Bülent Ceylan und - Achtung - Sonja Zietlow im Rateteam sitzen. Zietlow schaffte es in der letzten Ausgabe als Hase bis in die letzte Runde der Show. Jetzt wechselt die RTL-Moderatorin die Seiten. Außerdem wird das Duo in jeder Folge durch einen Gast ergänzt, bevor im Frühling die alten Hasen zurückkehren.

© ProSieben/ RTL Hase in The Masked Singer

Korrigiert The Masked Singer einige seiner Fehler?

The Masked Singer ist trotz seines Erfolgs keine perfekte Show. Die einzelnen Folgen sind vor allem in den späteren Folgen einer Staffel häufig zu lang und eintönig. Außerdem helfen die Indizien, eins der wichtigsten Elemente der Rätselshow, aktiven Mitratern kaum weiter. Womöglich schraubt ProSieben jetzt an dem Konzept, nachdem die Show etabliert ist.

Die Kritikpunkte an The Masked Singer haben wir hier zusammengefasst

The Masked Singer: Das muss Staffel 3 besser machen

Eine weitere Änderung gab ProSieben bereits bekannt: Zum Halbfinale dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer bereits am Montag, 16. November 2020 rätseln, welche Stars unter den Masken stecken und ihre Favoriten in das Finale wählen.

*Bei diesem Link zu Joyn handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.