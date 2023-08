The Office-Star gibt 110.000 Dollar zurück, nachdem Fans ihm Betrug vorwerfen: "Wir entschuldigen uns"

Schauspieler Leslie David Baker versprach The Office-Fans ein Spin-off der Kultserie. Nun zahlt er die Einnahmen der erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne zurück – aus mehreren Gründen.

10 Jahre ist es her, dass die letzte Folge von Das Büro (besser bekannt als die US-Variante von The Office) über die Bildschirme flackerte. Die Comedy-Serie um Chaos-Boss Steve Carell über den ebenso deprimierenden wie absurden Alltag in einem Großraumbüro hat immer noch Millionen Fans. Die werden auch weiterhin vergeblich auf eine Fortsetzung hoffen müssen, wie nun bekannt wurde.

Betrugsvorwürfe wegen The Office-Ableger: Die umstrittene Crowdfunding-Kampagne erklärt

Leslie David Baker, der in der Serie den desillusionierten Verkäufer Stanley Hudson spielte, kündigte 2020 an, ein Spin-off zu seinem Charakter zu planen: Uncle Stan. 300.000 US-Dollar benötigte der Schauspieler, um das Projekt ins Rollen zu bringen. Finanziert werden sollte das Ganze über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter . Insgesamt sollen laut der Website 336.450 Dollar gesammelt worden sein. Passiert ist bisher allerdings ... nichts. Sehr zur Irritation der Fans.

Auf Reddit und Twitter häuften sich kritische Diskussionen zum Projekt. Viele zogen ein vernichtendes Fazit: Der Schauspieler habe sie betrogen. Ob überhaupt jemals geplant war, Uncle Stan zu drehen? Fragwürdig, glauben einige.

Nun meldete sich allerdings Leslie David Baker selbst zu Wort. Wie unter anderem das Branchenmagazin Variety berichtet, erklärte der The Office-Star in einem Statement auf Instagram, das Projekt vorerst auf Eis gelegt zu haben. Immer wieder sei es zu Verschiebungen gekommen. Als Gründe nannte Baker Einschränkungen während der Corona-Pandemie und Unsicherheit darüber, wie lange die Hollwood-Streiks noch andauern würden.

"Wir entschuldigen uns für die Verspätungen", so der Schauspieler in seinem Statement. Alle Unterstützer:innen der Kickstarter-Kampagne sollen nun ihr Geld zurückbekommen – insgesamt 110.629 Dollar und 81 Cent. Eine deutlich kleinere Summe als das, was mit der Kamapagne angeblich eingenommen wurde. Leslie David Baker erklärt das so:

Obwohl auf unserer Kampagnenseite bei Kickstarter steht, dass wir 336.450,53 Dollar erhalten haben, ist das nicht die finale Summe, die wir bekommen haben. Viele der Spenden wurden reduziert, komplett zurückgezogen und nie gesammelt, sobald die Kampagne zu Ende war.

Das Geld, das gesammelt wurde, sei abseits von Rückerstattungen und Spendenbelohnungen nicht "angefasst" worden, so Baker. Ob und inwiefern das Projekt in Zukunft weitergeführt werden könnte, ließ er offen.

Darum sollte es in Uncle Stan gehen und hier könnt ihr The Office streamen

Uncle Stan war zeitlich nach dem Ende von The Office angesetzt. Die angekündigte Handlung laut der Kickstarter-Kampagnenseite: Stanley entspannt sich als Rentner im sonnigen Florida. Bis er einen Anruf von seinem Neffen aus Los Angeles bekommt, der mit der Betreuung seiner Kinder und dem Betreiben seines Motorrad- und Blumenladens maßlos überfordert ist. Hier kann nur einer helfen: "No-Nonsense" Uncle Stan.



Seht hier den Trailer zum britischen Original von The Office mit Ricky Gervais:

The Office - Trailer (English)

Ursprünglich kommt die Idee zur Serie aus Großbritannien. Ricky Gervais entwickelte The Office als Mockumentary über den alltäglichen Wahnsinn in einem Großraumbüro und spielte selbst die Hauptrolle. Die britische Originalserie erschien 2001, wurde zum Kult und wurde mehrfach international adaptiert. Stromberg eroberte ab 2004 die Herzen des deutschen TV-Publikums im Sturm.

Der US-Ableger, der in Deutschland auch als Das Büro bekannt ist, erschien 2005 und ist aktuell bei Netflix im Abo verfügbar.

