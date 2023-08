Netflix streicht 6 Großprojekte für 2023 – darunter auch ein Fantasy-Epos mit Millie Bobby Brown

Anfang des Jahres hat Netflix viele große Blockbuster angekündigt. Inzwischen ist jedoch klar: Sechs Stück davon werden wir 2023 nicht mehr sehen. Die Titel wandern ins nächste Jahr.

Die Auswirkungen des großen Hollywood-Streiks werden immer deutlicher. Aktuell können keine neuen Projekte geschrieben und gedreht werden, weil die Mitglieder der Drehbuch- und Schauspielgewerkschaften streiken. Viele Produktionen wurden unterbrochen, noch mehr konnten gar nicht erst mit den Dreharbeiten anfangen.

Das bedeutet: Irgendwann gehen den Studios und Streaming-Diensten die Filme und Serien aus. Aus diesem Grund werden aktuell viele Titel, die für 2023 angekündigt wurden, aufs nächste Jahr geschoben. Bei Netflix hat es gleich sechs Blockbuste getroffen, wie What's on Netflix von seinen Quellen erfahren hat.

Fantasy-Epos und mehr: Netflix verschiebt 6 Filme auf 2024

Eigentlich hatte Netflix schon im Januar eine ganze Reihe großer Filme angekündigt, die im Verlauf des Jahres veröffentlicht werden sollten. Bei vielen standen auch schon die Startdaten fest. Nun müssen wir uns von folgenden Titeln trennen:

Der von Fast & Furious 8-Regisseur F. Gary Gray inszenierte Lift hätte eigentlich einer der Action-Kracher des Sommers bei Netflix werden sollen. Nun erscheint der Film mit Gugu Mbatha-Raw und Kevin Hart in den Hauptrollen am 12. Januar 2024. Für alle anderen Filme steht noch kein neuer Start fest. Sie wurden pauschal auf 2024 verschoben.

Bei Damsel handelt es sich um einen Fantasy-Abenteuer mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown in der Hauptrolle, die bei Netflix bereits die Enola Holmes-Filme angeführt hat. Die RomCom A Family Affair mit Nicole Kidman und Zac Efron sollte derweil als Thanksgiving-Highlight fungieren. Daraus wird aber nichts.

Auch Player ist im RomCom-Fach zu verorten. Jane the Viring-Star Gina Rodriguez und der aus Lucifer bekannte Tom Ellis hätten sich hier ineinander verliebt. Genauso wie der potentielle Oscar-Kandidat Shirley mit Regina King als Politikerin Shirley Chisholm wird die Veröffentlichung von Netflix einige Monate hinausgezögert.

Beim letzten Film in der Liste, Spaceman, handelt es sich um ein Adam Sandler-Projekt. Die Geschichte des Sci-Fi-Dramas dreht sich um den ersten technischen Astronauten. Dafür kommen 2023 noch zwei andere Sandler-Filme zu Netflix: die Komödie Du bist sowas von nicht zu meiner Bat-Mizwa eingeladen und der Animationsfilm Leo.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

