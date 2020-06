The Purge auf Sky: Ein Monat Sky Ticket für 4,99 Euro

Mit Sky Ticket könnt ihr alle Serien auf Sky einen Monat lang für nur 4,99 Euro schauen. Seit Juni ist auch The Purge auf Sky verfügbar. Filmfans können das Kombi-Abo für 7,49 Euro abschließen und bekommen so zusätzlich Zugriff auf über 1.000 Filme.

Im Juni starten auf Sky neue Serien, die ihr euch günstig sichern könnt. Holt euch das Sky Entertainment Ticket für nur 4,99 Euro im ersten Monat! Damit erhaltet ihr Zugriff auf Serien wie The Purge - Die Säuberung, Chernobyl, Rick and Morty, Westworld und Babylon Berlin.

Das Highlight ist aber der Sky-Start von The Purge. Vier Filme hat das Franchise bisher hervorgebracht und nun gibt es die Nacht, in der alles erlaubt ist, beinahe in Echtzeit im Serienformat.

Angebot für Film- und Serienfans

Filmfans können außerdem von einem Kombi-Angebot profitieren. Bei Sky Ticket gibt es derzeit Sky Cinema und Sky Entertainment zusammen für nur 7,49 Euro im ersten Monat. Neben den Serien erhaltet ihr so Zugriff auf Blockbuster wie Once Upon a Time ... in Hollywood, Spider-Man: Far From Home oder Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

Das bietet Sky Ticket

Die neuesten Serien von HBO, FOX und TNT parallel zum US-Start

Auch in Originalsprache

Zahlreiche Sky Originals

Jederzeit kündbar

Auf 2 Geräten gleichzeitig streamen

Normalerweise kostet jedes Paket einzeln 4,99 Euro im ersten Monat und danach 9,99 Euro. Das Kombi-Angebot aus Entertainment Ticket und Cinema-Ticket kostet allerdings nur 7,49 Euro und ist damit das Angebot mit der größten Ersparnis. Falls euch die Lust auf das Angebot vergeht - kein Problem, denn Sky Ticket ist monatlich kündbar.

Mehr als 1000 Filme und Serien

Das Angebot von Sky Ticket ist über die Jahre gewachsen und enthält nun viele der besten Filme und Serien aller Zeiten. Mit dabei sind neben den neuesten Blockbustern auch Dauerbrenner wie Game of Thrones oder 4 Blocks. Streamen könnt ihr, wann und wo ihr wollt, solange das Gerät, auf dem ihr schauen wollt, über einen Internetzugang verfügt.

