The Residence Staffel 2: Alles Wichtige zur Fortsetzung der Netflix-Serie und Cordelia Cupps nächstem Fall

Die achtteilige Krimikomödie The Residence ist frisch auf Netflix gestartet und hat das Potenzial, zum Hit zu werden. Aber wird Detektivin Cordelia Cupp auch in Staffel 2 wieder ermitteln?

Eine exzentrische Detektivin und ein Mordfall mit unzähligen illustren Verdächtigen: Das sind die Zutaten der neuen Whodunit-Comedy-Serie The Residence, die seit dem 20. März 2025 bei Netflix streamt. Nach nur acht Folgen ist Cordelia Cupps (Uzo Aduba) Ermittlung beendet und der Mord im Weißen Haus aufgeklärt.

Hier findet ihr alle wichtigen Antworten: Wird es auch eine Fortsetzung von The Residence samt neuem Kriminalfall geben? Und wann könnte Staffel 2 bei Netflix starten? Das Team hinter der Serie verrät schon jetzt, wer alles definitiv zurückkehren würde.

Wird The Residence bei Netflix eine 2. Staffel bekommen?

Mit Bridgerton, Queen Charlotte und Inventing Anna hat Serienproduzentin Shonda Rhimes bereits drei enorme Streaming-Erfolge bei Netflix feiern können. Sollte auch The Residence ein ähnliches Interesse wecken, stehen die Chancen gut, dass die Krimiserie fortgesetzt wird. Zum aktuellen Zeitpunkt hat Netflix aber noch keine 2. Staffel offiziell in Auftrag gegeben.

Hier könnt ihr nochmal den Trailer zu The Residence Staffel 1 schauen:

The Residence S01 - Trailer (Deutsch) HD

In der Regel wartet der Streamingdienst die Performance einer Serie innerhalb der ersten 91 Tage nach Start ab, ehe final über eine Verlängerung entschieden wird. In manchen Fällen kann es auch schneller gehen. Sowohl die Abrufzahlen als auch die Langlebigkeit in den Netflix-Charts sind dabei ausschlaggebend.



Obwohl die erste Staffel von The Residence eine in sich geschlossene Geschichte erzählt, sind die Möglichkeiten für eine Fortsetzung mit neuen mörderischen Mysterien grenzenlos. Hoffnungen auf eine 2. Staffel wecken auch bereits die Aussagen des Serienschöpfers und der Stars.

The Residence-Macher und Stars wollen Staffel 2 und teasen neue Settings

Im Gespräch mit Deadline verrät Serienschöpfer Paul William Davies, dass er trotz ausstehender Verlängerung großes Interesse an einer Fortsetzung hat. The Residence Staffel 2 würde Cordelia und ihren FBI-Kollegen Edwin (Randall Park) für einen neuen Fall wieder zusammenbringen:

Ich liebe die Beziehung zwischen Cordelia und Edwin. Es gibt noch viele Geschichten über ihre Abenteuer zu erzählen und über ihn mit ihr. Wir werden sehen, was die Leute von der Serie halten, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht viel darüber nachgedacht habe und viele Ideen habe, wohin die Serie gehen könnte.

Auch die beiden Hauptdarstellenden wären bei einer weiteren Staffel sofort dabei. Und wenn es nach The Residence-Star Uzo Aduba ginge, würde die Serie noch lange weiterlaufen:

Ich liebe es, Cordelia zu spielen. Was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass die Abenteuer und die Fälle nie aufhören werden. Es wird immer etwas auf der Welt zu lösen geben. In Edwin Park hat sie einen fantastischen Partner und Freund gefunden, und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass sie weiterhin Fälle lösen, erforschen und durch die Welt reisen.

Dass auch ihr Schauspiel-Kollege Randall Park die Möglichkeit einer Reise des Detektiv-Duos ins Ausland erwähnt, ist vielleicht schon als spekulativer Hinweis zu verstehen, dass ein neuer Fall Cupp und Park in Staffel 2 in ein anderes Land schicken könnte. Der Serientitel selbst ermöglicht bereits zahlreiche Möglichkeiten für neue Handlungsorte.

Zwar bezieht sich The Residence in Staffel 1 konkret auf den Wohnbereich des Weißen Hauses, allerdings gibt es laut Aussage des Serien-Creators auch andere Residenzen, die zum Mordschauplatz werden könnten. Am naheliegendsten wären dabei eine US-Botschaft im Ausland (inklusive Wohnbereich versteht sich) oder ein Regierungssitz, der diesmal ein Staatsbankett für US-amerikanische Delegierte empfangen. Mordfälle (und seltene Vogelarten) gibt es überall auf der Welt.

Interessante Artikel zum Weiterlesen:

Wann könnte The Residence Staffel 2 bei Netflix starten?

Falls Netflix in den kommenden Wochen oder Monaten einer 2. Staffel von The Residence grünes Licht erteilt, sollten sich Krimi-Fans aber auf eine längere Wartezeit einstellen. Mit neuen Folgen sollten wir nicht vor 2027 rechnen.

Nach aktuellem Stand gibt es noch keine Drehbücher und daher auch keinen Termin für die Produktion einer möglichen Fortsetzung. Die Chancen stehen daher schlecht, dass eine 2. Staffel bereits im kommenden Jahr zu sehen sein wird.