Das Ende von The Residence bei Netflix erklärt: Wer hat A.B. Wynter ermordet?

The Residence entspinnt auf Netflix ein spannendes Murder Mystery um den Tod des obersten Butlers im Weißen Haus. Doch wer hat A.B. Wynter ermordet – und warum? Wir erklären es euch.

Cordelia Cupp (Uzo Aduba) hat den großen Fall in Netflix' neuer Murder Mystery The Residence gelöst. 157 Verdächtige wurden für den mutmaßlichen Mord an A.B. Wynter (Giancarlo Esposito) während des Staatsbanketts im Weißen Haus in Betracht gezogen. Nach acht Folgen voller falscher Fährten und spannendem Rätsel-Spaß wird die verantwortliche Person endlich zur Rechenschaft gezogen. Doch wer hat den obersten Butler auf dem Gewissen – und warum? Wir erklären euch das Ende von The Residence.

Wer bis hier noch nicht gemerkt hat, dass ab sofort massive Spoiler zum Ende von The Residence folgen, sollte schnellstmöglich aufhören zu lesen.

Wer ist der oder die Mörder:in in The Residence? Cordelia Cupp klärt den Fall in Folge 8 auf

Nachdem The Residence zahlreiche Angestellte und Außenstehende des Staatsbanketts im Weißen Haus abwechselnd zu Hauptverdächtigen erklärt hat, durchläuft Cordelia Cupp ihre Ermittlungsschritte in der finalen Folge der Netflix-Serie noch einmal vor allen wichtigen Parteien. Gemeinsam stehen sie letztendlich im Yellow Oval Room, dem Ort, an dem A.B. Wynter ermordet wurde. Cupp weiß, dass er vergiftet wurde, dass eine Vase auf ihn geworfen wurde und er schließlich mit einer schweren Kaminuhr erschlagen wurde. Doch wer war es?

Nachdem der Verdacht einmal mehr auf Tripp Morgan (Jason Lee), Elsyie (Julieth Restrepo) und Bruce (Mel Rodriguez) fällt, die nacheinander mit Wynters Leiche gesehen wurden, stellt sich plötzlich ein vollkommen neuer Verdächtiger ein: Elliot Morgan (Barrett Foa), der Ehemann des US-Präsidenten. Er soll Jasmine Heney (Susan Kelechi Watson) per Telefonat damit beauftragt haben, eine geheime Tür des Yellow Oval Rooms zu versiegeln, um seine Tat zu vertuschen. Doch Cupp merkt schnell: Elliot hat kein Motiv ‒ und es gibt eine Person, die Elliots Stimme besonders gut nachmachen kann, wie wir schon in früheren Folgen gelernt haben.

So kreisen die Beweise schließlich um Lilly Schumacher (Molly Griggs), die persönliche Sekretärin von US-Präsident Morgan (Paul Fitzgerald), die das Staatsbankett sowie alle weiteren Partys des Weißen Hauses organisiert hat. Nach einem umfassenden Streit mit A.B. Wynter am Abend der Veranstaltung hat sie eine Seite aus dessen Tagebuch gerissen, die sich liest, wie ein Abschiedsbrief. So ersann sie den Plan, Wynter zur Strecke zu bringen und die Tat als Selbstmord zu framen.

Sie mischte Gift in ein Getränk, das sie Wynter bei einem Gespräch im Yellow Oval Room zu trinken gab. Als dieser nach einem Schluck den Inhalt vermutete, schüttete er den Rest über einen Strauß Blumen, der diese zum Welken brachte. Lilly warf daraufhin mit einer Vase auf Wynter, traf jedoch die Wand, woraufhin einzelne Splitter Wynter im Gesicht trafen.

So griff Lilly schließlich nach der schweren Kaminuhr und erschlug damit den obersten Butler. Um die Mordwaffe verschwinden zu lassen, versteckte sie diese hinter der geheimen Tür des Raums. Als sie wieder in den Yellow Oval Room zurückkehrte, war Wynters Leiche plötzlich verschwunden – und so nahm die Involvierung von Tripp Morgan, Elsyie und Bruce ihren Lauf.

Warum hat Lilly Schumacher A.B. Wynter in The Residence ermordet?

Schumacher war noch nicht allzu lange als persönliche Sekretärin des US-Präsidenten tätig und betrat als Angestellte eine Institution, die schon viele Jahrzehnte Bestand hatte. Das Weiße Haus, die Residenz, sowie deren Belegschaft, repräsentierte für Schumacher Tradition und Stagnation, wie Cupp in Folge 8 aufklärt. Als Tochter eines Casino-Moguls aus reichem Hause, begann sie alles daran zu verabscheuen und wollte Veränderung herbeiführen.

Die Person, die ihr dabei am meisten im Weg stand, war schlicht und ergreifend der oberste Butler des Hauses: A.B. Wynter. Er repräsentierte für Schumacher alles, für das das Weiße Haus, dessen Werte, Belegschaft und Familie stand. Etwas, das Schumacher aus dem Weg schaffen wollte und musste. Und dafür hatte sie noch einen Grund: Denn Wynter wusste von Schumachers illegalen Machenschaften. Sie betrog das Weiße Haus um stattliche Summen, was Wynter drohte, auffliegen zu lassen.

Wie Cupp am Ende von The Residence aufdeckt, bot sich beim Staatsbankett für Schumacher schließlich die perfekte Gelegenheit, Wynter ein für allemal verschwinden zu lassen. Wenn ihr euch die Serie nun noch einmal ansehen wollt, um alle versteckten Hinweise von Folge zu Folge mit dem Wissen um die Mörderin zu entschlüsseln, habt ihr weiterhin auf Netflix im Abo die Chance dazu.