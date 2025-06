The Walking Dead geht noch dieses Jahr weiter: Teaser enthüllt Start und riesige Änderung, die es in 15 Jahren noch nicht zu sehen gab

Die The Walking Dead-Serie Daryl Dixon wartet in Staffel 3 mit einer gewaltigen Änderung auf. Jetzt steht fest, wann die Zombie-Fortsetzung in Deutschland startet.

The Walking Dead mag zwar zu Ende sein, doch die Geschichten aus dem Zombie-Universum werden mit Spin-offs munter fortgesetzt. Gerade erst diese Woche wurde das Finale der 2. Staffel von The Walking Dead: Dead City veröffentlicht. Und auf Nachschub müssen Fans nicht lange warten.

The Walking Dead: Daryl Dixon ließ den titelgebenden Amerikaner (Norman Reedus) zwei Staffeln lang neuartige Zombies bekämpfen, doch in Staffel 3 wird alles anders. Mit einem frischen Teaser wurde jetzt das Startdatum der Rückkehr in die europäische Post-Apokalypse enthüllt.

The Walking Dead-Änderung: Daryl und Carol reisen in Staffel 3 nach England und Spanien

Die Daryl-zentrische Spin-off-Serie hat es sich auf die Fahne geschrieben, völlig neue Schauplätze zu erforschen, die wir in The Walking Dead nie zu sehen bekommen haben. Nachdem Daryl zuletzt das vermoderte Frankreich erkundete und dort mit Carol (Melissa McBride) wiedervereint wurde, führt die Suche nach einem Weg zurück in die USA das Duo in Staffel 3 an neue unbekannte Orte: England und Spanien.

Hier könnt ihr den neuen Teaser zu The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 3 sehen:

The Walking Dead: Daryl Dixon - S03 Teaser 3 (Deutsche UT) HD

Am Ende von Staffel 2 begaben sich Daryl und Carol in die Dunkelheit des Eurotunnels und durchstreifen zu Beginn von Staffel 3 das zerfallene Großbritannien. Allerdings hat das Schicksal (und die Serienmacher) andere Pläne und so strandet das The Walking Dead-Duo schließlich in Spanien, wo sie neue Verbündete und Feinde kennenlernen.

Die nächste Season wird zu einer Art Neustart für The Walking Dead: Daryl Dixon. Bis auf das zentrale Duo bringt der Ortswechsel nämlich zahlreiche neue Figuren, Probleme und Kulturunterschiede mit sich – sowie einen ganz neuen Look. Gedreht wurde Staffel 3 an verschiedensten Orten in Spanien – unter anderem in Madrid, Aragonien, Galicien, Valencia und Katalonien.

Neu zur Besetzung stoßen in Staffel 3 neben Melissa McBride und Norman Reedus die beiden aus Der Schacht 2 bekannten spanischen Darstellenden Alexandra Masangkay und Óscar Jaenada sowie Eduardo Noriega (The Last Stand). Ebenfalls neu dabei ist der britische Schauspieler Stephen Merchant (Logan).

Wann startet The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 3?

Auf die Rückkehr von Daryl und Carol müssen The Walking Dead-Fans nicht mehr lange warten. In den USA startet Daryl Dixon Staffel 3 am 7. September 2025 bei AMC. In Deutschland geht es ohne große Verzögerung bereits am 8. September 2025 bei Magenta TV los. Die neue Season wird voraussichtlich wieder sechs Folgen umfassen.

Eine Rückkehr der beiden The Walking Dead-Fanlieblinge in ihre Heimat in den USA ist noch längst nicht in Sicht. Aktuell wird bereits eine 4. Staffel gedreht. Diese wird erneut in Spanien produziert und soll die in Staffel 3 begonnene Story fortsetzen. Darüber hinaus befindet sich auch eine weitere Season der Negan-Maggie-Serie Dead City in Entwicklung, deren Produktion schon diesen Sommer beginnen soll.